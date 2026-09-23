



Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a reçu un choc retentissant ce mercredi, après l'annonce d'une décision officielle concernant l'affaire dans laquelle il est accusé de viol.

Le défenseur du Paris Saint-Germain, accusé de viol par une jeune femme dans des faits remontant à 2023, avait fait appel de la décision de justice rendue en juin dernier de le renvoyer devant la justice.

Mais la plus haute juridiction du système judiciaire français a finalement rejeté son pourvoi, ouvrant la voie à son procès.

Selon le site « Foot Mercato », la Cour de cassation française, la plus haute juridiction du pays, a confirmé ce mercredi qu'Achraf Hakimi sera jugé devant la cour criminelle du département des Hauts-de-Seine.

Bertrand Périer, avocat de la plaignante devant la Cour de cassation, a déclaré dans un communiqué relayé par l'Agence France-Presse : « La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Achraf Hakimi, estimant qu'il n'existe pas de motifs sérieux justifiant sa recevabilité. »

Cette décision ne constitue pas un jugement de condamnation du joueur, cette question devant être examinée lors de son procès devant la juridiction pénale compétente.

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