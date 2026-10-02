José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a rendu visite à son joueur Raúl Asencio à l'hôpital, afin de le soutenir après l'opération chirurgicale qu'il a subie à l'os de la jambe.

Alors qu'il s'était montré sévère avec lui par le passé, le technicien portugais a adressé un message au vestiaire du Real Madrid, selon lequel le facteur humain passe avant tout.

Le journal AS a rapporté que le souci de l'équité entre les joueurs fait partie des principes personnels avec lesquels Mourinho tente de mener son travail.

Et même lorsque les joueurs reçoivent de Mourinho davantage de critiques que d'éloges, le facteur humain doit avoir la priorité.

Mourinho offre un bon exemple au vestiaire du Real Madrid à travers sa manière de traiter Raúl Asencio. Bien qu'il l'ait déjà réprimandé publiquement en raison du dernier incident en dehors du terrain dans lequel il s'est trouvé impliqué, il avait aussi, à ce moment-là, salué sa manière de s'entraîner à Valdebebas, et il a voulu hier être à ses côtés après l'opération chirurgicale que le joueur a subie.

Mourinho a rendu visite à son joueur à l'hôpital pour s'assurer du bon déroulement de l'opération qu'il a subie afin de traiter une fracture de fatigue à l'os de la jambe droite.

Il s'agissait d'un soutien apporté à Asencio dans un moment délicat sur le plan sportif, car le joueur sait qu'un retour avant 3 mois paraît difficile, même s'il tentera de rattraper le premier match en Coupe du Roi, prévu le 16 décembre prochain.

Depuis l'été, le joueur a été davantage présent en raison de questions sans rapport avec son métier que par son niveau sur le terrain, puisqu'il n'a disputé aucune minute cette saison.

Le 3 septembre, Asencio est revenu sur le devant de la scène judiciaire, après que les deux victimes dans l'affaire de la vidéo à caractère sexuel diffusée par le joueur lui ont pardonné, amenant la juge à décider de son acquittement.

Mais il n'en a pas été de même dans une autre affaire, après qu'il est apparu dans le même temps qu'il avait commis, en août dernier, un délit lié à la sécurité routière, après qu'il a été établi qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool.

Mourinho s'était alors montré sévère avec son joueur lors de la conférence de presse qui a précédé le déplacement à La Cartuja, en déclarant : « Tout le monde commet des erreurs, mais lorsque les erreurs s'accumulent... cela devient différent. Un joueur du Real Madrid est un joueur du club 24 heures sur 24. Ce que tu fais en dehors du terrain peut nuire à ta réputation et à celle du club. Je ne suis pas content. »

Mais, dans le cadre de son souci d'équité, Mourinho a salué le travail quotidien du défenseur central et a déclaré : « À l'intérieur de Valdebebas, c'est un vrai professionnel. Lorsqu'il était en état de jouer, personne ne s'entraînait plus que lui ni mieux que lui. Et maintenant, blessé, il est le premier à arriver et le dernier à partir. Il fait preuve d'un dévouement exceptionnel. »

Toutes ces choses appartiennent désormais en partie au passé. Et après l'épreuve que représente une telle opération chirurgicale pour n'importe quel footballeur, Mourinho s'est tenu aux côtés d'Asencio. Il s'agit assurément de l'un de ces gestes que le vestiaire remarque et prend en considération.



