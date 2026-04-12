لا joueur de Barcelone confirme les attentes de Flick… et Bernal est hors des calculs

Gerard Martin, joueur du FC Barcelone, a confirmé les attentes de son entraîneur Hans Flick quant à sa disponibilité pour le match très attendu contre l’Atlético Madrid, après-demain mardi en Ligue des champions, tandis que l’absence de son coéquipier Marc Bernal est désormais actée.

Martin avait suscité l’inquiétude hier samedi après avoir été contraint de quitter le terrain entre les deux mi-temps lors du derby de Barcelone face à l’Espanyol en Liga.

Mais le journal « Sport » a assuré ce dimanche qu’il ne souffre d’aucune blessure et que son remplacement n’était qu’une mesure de précaution, alors qu’un climat de sérénité règne au sein du club au sujet de sa condition physique.

Lors de la séance de récupération aujourd’hui, le latéral s’est entraîné à part en salle afin d’alléger la charge sur ses jambes, ce qui a renforcé la probabilité de sa participation normale contre l’Atlético Madrid.

Le plan est qu’il réintègre l’entraînement collectif lors de la dernière séance avant le départ, afin d’être prêt pour ce match important, au cours duquel Barcelone doit renverser le score s’il veut atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

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Flick avait rassuré les supporters du Barça hier après le match contre l’Espanyol, se montrant optimiste au sujet de la blessure du joueur en déclarant : « Je pense que ce n’est pas une blessure grave. Je pense qu’il peut jouer mardi ».

En l’absence de tout imprévu de dernière minute, tous les indicateurs suggèrent qu’il sera prêt à débuter face à l’Atlético Madrid.

Bien qu’il ne puisse pas former une charnière défensive avec Pau Cubarsí, expulsé lors du match aller, Martin est un sérieux candidat pour figurer dans le onze de départ en défense centrale.

Quant à Marc Bernal, blessé la semaine dernière, il n’a pas encore repris l’entraînement collectif.

Le club continue d’espérer son retour après le match de mardi contre l’Atlético Madrid, car il n’y a aucun intérêt à précipiter sa reprise ou à prendre le risque de l’aligner avant qu’il ne soit pleinement prêt.

Le plan prévoit son retour mercredi, afin de commencer la préparation du prochain match de championnat, programmé le 22 contre le Celta Vigo au « Spotify Camp Nou ».