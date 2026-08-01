La Jordanie passe à l'action : une demande révolutionnaire après la crise d'Infantino pour réformer la FIFA

Le prince Ali bin Al Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a adressé une demande importante à la Fédération internationale de football, réclamant la suppression du vote secret lors des élections à la présidence de la FIFA.

La Fédération internationale et son président suisse Gianni Infantino ont été confrontés à une vague de colère généralisée, en raison de la proposition controversée de la FIFA concernant la vente d'une part des droits de la Coupe du monde à des fonds d'investissement privés.

L'Union européenne s'est insurgée et a décidé de boycotter les compétitions de la Fédération internationale, avant que la FIFA ne renonce à poursuivre son projet controversé.

Le prince Ali bin Al Hussein a écrit sur son compte X : « Avec toute la controverse qui entoure la FIFA, le football mondial fait face à une crise évidente de leadership, et ce avant les prochaines élections. »

Il a ajouté : « En tant que personne ayant déjà traversé ce processus, je suis convaincu qu'il y a une mesure à prendre immédiatement, à savoir la suppression du vote secret lors des élections à la présidence de la FIFA. »

Il a poursuivi : « Toutes les autres décisions, y compris le choix du pays hôte de la Coupe du monde, sont désormais prises publiquement, à l'exception bien sûr de l'élection présidentielle. »

Il a souligné : « Avec un président que nous élisons tous les 4 ans et un conseil qui prend toutes les décisions, le vote public est le seul moyen de nous tenir responsables, nous les présidents des fédérations membres, devant les supporters de football de nos pays, ainsi que devant les responsables et les joueurs qui nous ont élus. »

Il a insisté : « Dans le même temps, ce système offre une protection à chaque fédération membre qui pourrait subir des pressions pour prendre une décision sous la contrainte à huis clos, comme cela s'est produit par le passé. »

Il a conclu : « Plus important encore, cela donnera à chaque fédération membre la capacité d'influer sur le vote le plus important que nous ayons jamais mené, à savoir le choix du leadership du plus grand et du plus populaire des sports au monde, et la détermination de la voie qu'il empruntera à l'avenir. »

Il convient de rappeler que le prince Ali bin Al Hussein s'est présenté à plus d'une reprise aux élections à la présidence de la FIFA.