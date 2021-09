La joie de Lionel Messi et toutes réactions après PSG-Manchester City

Le PSG s'est imposé face à Manchester City en C1, ce mardi. Retrouvez les réactions des protagonistes.

Lionel Messi sur Canal +: "C'est une soirée parfaite contre un super adversaire. Pour nous, c'était très important de gagner ce match après Bruges. Je suis très content d'avoir marqué. J'ai peu joué récemment, je n'avais joué qu'un match ici, je m'adapte petit à petit. Ce qui est important c'est de continuer à gagner. Notre relation sera de mieux en mieux au fil des matchs. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. Il faut continuer. On a gagné un match très important contre un très grand rival, qui a été en finale l'année dernière. On doit continuer à progresser, améliorer beaucoup de choses pour la suite".

Gianluigi Donnarumma sur Sky Sport : « Les critiques sur mon choix de venir à Paris ? J’ai juste envie de rire. Je suis heureux au PSG, et je rigole quand je lis toutes ces bêtises sur moi. C’est incroyable de jouer avec tous ces champions. »

Mauricio Pochettino sur Canal+ : "Messi, c’est un joueur de classe mondiale, il a mis un magnifique but. Il l’a mérité. Je suis content pour lui et du travail qu’il a fait. Et du fait qu’on a pu assurer les trois points. Comment j’ai trouvé notre trio d’attaque ? Très bien. Je suis très satisfait et content de cette victoire et d’eux."