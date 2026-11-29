La blessure de Frenkie de Jong n'a pas été un simple détail lors de la victoire du FC Barcelone face au Deportivo Alavés. Elle est devenue une véritable source d'inquiétude au sein du club catalan, après que Hansi Flick a révélé la localisation de la blessure et exprimé sa déception de voir le milieu de terrain néerlandais subir une nouvelle rechute, à un moment particulièrement sensible, avant le choc très attendu face à l'Atlético de Madrid.
Dans ses déclarations d'après-match, rapportées par le quotidien espagnol Sport, Flick a révélé que De Jong souffre du mollet, précisant que les signes laissent penser à une véritable blessure, même si sa nature diffère du problème physique qui avait précédemment éloigné le joueur des terrains.
« C'est au mollet, oui, au mollet. C'est différent, mais il semble bien que ce soit une blessure », a déclaré l'entraîneur allemand.
L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas caché qu'il était touché par l'état d'esprit du joueur. Il a expliqué que De Jong est très déçu, un sentiment partagé par le staff technique, alors que l'équipe venait de le récupérer et commençait à profiter de son retour à son niveau habituel.
« Il est déçu, et nous aussi. Je pense qu'il traversait une bonne période après son retour de sa précédente blessure, et nous étions très heureux de son retour », a ajouté Flick.
La blessure du milieu de terrain néerlandais revêt une importance d'autant plus grande en raison de son timing : elle survient quelques jours seulement avant le choc décisif face à l'Atlético de Madrid, prévu mercredi prochain, ce qui place le staff technique face à la possibilité de perdre l'un des éléments clés de son milieu de terrain.
Les examens médicaux devraient déterminer la gravité de la blessure et la durée probable de l'absence, Flick ayant évité de se prononcer définitivement sur l'état du joueur avant d'en connaître les résultats.
Cette rechute est également un coup dur pour De Jong sur le plan personnel, lui qui avait surmonté sa précédente blessure et retrouvait progressivement du temps de jeu, avec l'ambition de retrouver de la continuité et d'aider l'équipe dans cette phase importante de la saison.
Malgré l'inquiétude liée à la blessure de De Jong, Flick s'est montré satisfait du résultat et de la prestation d'ensemble face à Alavés, estimant que le FC Barcelone a mérité sa victoire après avoir repris le contrôle du match à la suite d'un début difficile.
Il a toutefois souligné la nécessité d'améliorer certains détails, notamment dans la gestion du ballon, avec davantage de calme et de rigueur dans l'exploitation des espaces, des éléments qui, selon lui, aideront l'équipe à livrer des performances plus régulières lors des prochaines rencontres.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.