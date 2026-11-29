Partager Suivez GOAL sur Google

La blessure de Frenkie de Jong n'a pas été un simple détail lors de la victoire du FC Barcelone face au Deportivo Alavés. Elle est devenue une véritable source d'inquiétude au sein du club catalan, après que Hansi Flick a révélé la localisation de la blessure et exprimé sa déception de voir le milieu de terrain néerlandais subir une nouvelle rechute, à un moment particulièrement sensible, avant le choc très attendu face à l'Atlético de Madrid.

Publicité

Dans ses déclarations d'après-match, rapportées par le quotidien espagnol Sport, Flick a révélé que De Jong souffre du mollet, précisant que les signes laissent penser à une véritable blessure, même si sa nature diffère du problème physique qui avait précédemment éloigné le joueur des terrains.

« C'est au mollet, oui, au mollet. C'est différent, mais il semble bien que ce soit une blessure », a déclaré l'entraîneur allemand.

L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas caché qu'il était touché par l'état d'esprit du joueur. Il a expliqué que De Jong est très déçu, un sentiment partagé par le staff technique, alors que l'équipe venait de le récupérer et commençait à profiter de son retour à son niveau habituel.

« Il est déçu, et nous aussi. Je pense qu'il traversait une bonne période après son retour de sa précédente blessure, et nous étions très heureux de son retour », a ajouté Flick.

Publicité Publicité

La blessure du milieu de terrain néerlandais revêt une importance d'autant plus grande en raison de son timing : elle survient quelques jours seulement avant le choc décisif face à l'Atlético de Madrid, prévu mercredi prochain, ce qui place le staff technique face à la possibilité de perdre l'un des éléments clés de son milieu de terrain.

Related Topics

Les examens médicaux devraient déterminer la gravité de la blessure et la durée probable de l'absence, Flick ayant évité de se prononcer définitivement sur l'état du joueur avant d'en connaître les résultats.

Cette rechute est également un coup dur pour De Jong sur le plan personnel, lui qui avait surmonté sa précédente blessure et retrouvait progressivement du temps de jeu, avec l'ambition de retrouver de la continuité et d'aider l'équipe dans cette phase importante de la saison.

Publicité

Malgré l'inquiétude liée à la blessure de De Jong, Flick s'est montré satisfait du résultat et de la prestation d'ensemble face à Alavés, estimant que le FC Barcelone a mérité sa victoire après avoir repris le contrôle du match à la suite d'un début difficile.

Il a toutefois souligné la nécessité d'améliorer certains détails, notamment dans la gestion du ballon, avec davantage de calme et de rigueur dans l'exploitation des espaces, des éléments qui, selon lui, aideront l'équipe à livrer des performances plus régulières lors des prochaines rencontres.