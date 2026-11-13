Selon des informations de la presse allemande, Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, s'est séparé de son épouse Anika Neuer, peu de temps après la naissance de leur deuxième enfant. Un développement surprenant qui intervient quelques mois seulement après qu'ils eurent célébré l'arrivée de leur nouveau-né, les deux parties restant discrètes sur les détails de cette séparation.
Le journal allemand « Bild » a rapporté que le capitaine du Bayern Munich s'est séparé de son épouse âgée de 26 ans, alors même que la famille avait vécu un heureux événement à la fin du mois d'août dernier, avec la naissance de leur deuxième enfant, venu rejoindre son frère aîné Luca, âgé de deux ans.
Le journal a tenté d'obtenir un commentaire de Neuer au sujet de la séparation, mais ce dernier a refusé de faire la moindre déclaration, tandis que son conseiller en communication a précisé que le gardien allemand préférait ne pas aborder sa vie privée et familiale.
De son côté, Anika n'a, à ce jour, fait aucun commentaire sur les informations rapportées par le journal.
Cette séparation survient environ un an et demi après le mariage somptueux organisé par le couple en juillet 2025 dans la région du Tyrol du Sud. Les festivités ont duré plusieurs jours et ont donné lieu à des rencontres sur les rives du lac de Caldaro, une cérémonie romantique, des concerts et des danses, ainsi qu'une célébration finale au bord de la piscine.
Neuer et Anika s'étaient unis civilement en novembre 2023, lors d'une cérémonie restreinte organisée à la salle de la mairie de Tegernsee, loin des projecteurs, avant que le public ne découvre leur mariage lorsqu'Anika a changé son nom de famille sur son compte Instagram, passant de Bissel à Neuer.
Cette séparation ne représente pas la première expérience sentimentale que traverse le gardien du Bayern Munich. Il avait déjà mis fin à sa relation avec Kathrin Gilch, après une liaison de 5 ans au cours de laquelle le couple prévoyait de se marier et de construire une maison.
Kathrin avait également assisté aux matchs de la Coupe du monde 2014 au Brésil et avait célébré avec lui le sacre sur la pelouse.
Peu après la fin du tournoi, l'agent de Neuer avait annoncé leur séparation, confirmant que la relation avait pris fin plusieurs semaines auparavant et que ses détails relevaient de la sphère privée, dans laquelle ni le gardien ni ses représentants n'entreraient.
Son premier mariage, avec la cavalière de dressage Nina Neuer, s'était lui aussi soldé par un divorce. Ils s'étaient mariés en 2017 avant de se séparer en 2020, multipliant ainsi les épisodes de rupture dans la vie personnelle du gardien allemand, qui préfère généralement tenir les détails de sa famille et de ses relations à l'écart des médias, malgré le vif intérêt que suscite sa vie en dehors des terrains.
Ces développements mettent de nouveau en lumière la volonté de Neuer de séparer sa carrière professionnelle de sa vie familiale, lui qui ne s'exprime que rarement publiquement sur ses relations personnelles, même lors des moments qui suscitent un large intérêt de la part des médias allemands.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.