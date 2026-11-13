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Selon des informations de la presse allemande, Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, s'est séparé de son épouse Anika Neuer, peu de temps après la naissance de leur deuxième enfant. Un développement surprenant qui intervient quelques mois seulement après qu'ils eurent célébré l'arrivée de leur nouveau-né, les deux parties restant discrètes sur les détails de cette séparation.

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Le journal allemand « Bild » a rapporté que le capitaine du Bayern Munich s'est séparé de son épouse âgée de 26 ans, alors même que la famille avait vécu un heureux événement à la fin du mois d'août dernier, avec la naissance de leur deuxième enfant, venu rejoindre son frère aîné Luca, âgé de deux ans.

Le journal a tenté d'obtenir un commentaire de Neuer au sujet de la séparation, mais ce dernier a refusé de faire la moindre déclaration, tandis que son conseiller en communication a précisé que le gardien allemand préférait ne pas aborder sa vie privée et familiale.

De son côté, Anika n'a, à ce jour, fait aucun commentaire sur les informations rapportées par le journal.

Cette séparation survient environ un an et demi après le mariage somptueux organisé par le couple en juillet 2025 dans la région du Tyrol du Sud. Les festivités ont duré plusieurs jours et ont donné lieu à des rencontres sur les rives du lac de Caldaro, une cérémonie romantique, des concerts et des danses, ainsi qu'une célébration finale au bord de la piscine.

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Neuer et Anika s'étaient unis civilement en novembre 2023, lors d'une cérémonie restreinte organisée à la salle de la mairie de Tegernsee, loin des projecteurs, avant que le public ne découvre leur mariage lorsqu'Anika a changé son nom de famille sur son compte Instagram, passant de Bissel à Neuer.

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Cette séparation ne représente pas la première expérience sentimentale que traverse le gardien du Bayern Munich. Il avait déjà mis fin à sa relation avec Kathrin Gilch, après une liaison de 5 ans au cours de laquelle le couple prévoyait de se marier et de construire une maison.

Kathrin avait également assisté aux matchs de la Coupe du monde 2014 au Brésil et avait célébré avec lui le sacre sur la pelouse.

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Peu après la fin du tournoi, l'agent de Neuer avait annoncé leur séparation, confirmant que la relation avait pris fin plusieurs semaines auparavant et que ses détails relevaient de la sphère privée, dans laquelle ni le gardien ni ses représentants n'entreraient.

Son premier mariage, avec la cavalière de dressage Nina Neuer, s'était lui aussi soldé par un divorce. Ils s'étaient mariés en 2017 avant de se séparer en 2020, multipliant ainsi les épisodes de rupture dans la vie personnelle du gardien allemand, qui préfère généralement tenir les détails de sa famille et de ses relations à l'écart des médias, malgré le vif intérêt que suscite sa vie en dehors des terrains.

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Ces développements mettent de nouveau en lumière la volonté de Neuer de séparer sa carrière professionnelle de sa vie familiale, lui qui ne s'exprime que rarement publiquement sur ses relations personnelles, même lors des moments qui suscitent un large intérêt de la part des médias allemands.