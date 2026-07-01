La joie a tourné au drame : trois personnes ont perdu la vie lors des célébrations au Mexique après la qualification historique de l’équipe

Les autorités de la capitale mexicaine ont annoncé ce mercredi le décès de trois personnes, victimes d’asphyxie, lors des célébrations de masse qui ont suivi la victoire du Mexique contre l’Équateur sur le score de 2-0 ce mercredi matin, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un résultat qui a permis aux hôtes de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Il s’agit de la première victoire mexicaine en match à élimination directe depuis quarante ans ; les Aztèques défieront en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre Angleterre-République démocratique du Congo.

Selon le journal espagnol Marca, le centre de commandement sanitaire de Mexico a indiqué que les victimes sont deux femmes de 48 et 19 ans, ainsi qu’un homme de 44 ans, tous décédés par asphyxie malgré les tentatives de réanimation.

La cheffe du gouvernement de la ville de Mexico, Clara Brugada, a confirmé que les autorités avaient pris contact avec les familles des victimes afin de leur apporter tout le soutien nécessaire. Elle a déclaré sur ses comptes officiels : « Nous sommes en contact avec leurs familles pour leur apporter toute l’aide et le soutien nécessaires. »

Selon les autorités, le premier incident s’est produit au croisement des rues Hamburgo et Lancaster, dans le quartier de Juárez, où deux personnes ont été retrouvées inconscientes. Les secours – médecins, pompiers, protection civile, autorités locales et police – ont aussitôt pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire avant d’évacuer les victimes vers l’hôpital.

Malgré les soins médicaux prodigués et les tentatives de réanimation avancées, les médecins ont constaté le décès de l’homme de 44 ans et de la jeune femme de 19 ans, la cause du décès étant l’asphyxie ; leurs identités ont été confirmées par leurs proches.

Dans un second temps, les secours interviennent rue Berna, toujours à Juárez, et découvrent une femme de 48 ans inanimée. Les manœuvres de réanimation sont engagées avant l’évacuation vers l’hôpital, mais le décès est constaté ; le rapport médical conclut là encore à une asphyxie.

La municipalité de Mexico a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, en leur assurant son soutien total dans ces circonstances.

Clara Brugada a déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que j’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs proches. Nous renouvelons notre appel à chacun à toujours faire la fête de manière responsable, prudente et dans un esprit de solidarité. »

Selon la municipalité de Mexico, environ un million de personnes s’étaient rassemblées mardi soir autour du monument de l’« Ange de l’Indépendance » pour célébrer la victoire de l’équipe nationale mexicaine face à l’Équateur et sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada.