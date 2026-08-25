La guillotine de Mourinho fait sa première victime de poids au Real Madrid

José Mourinho a de nouveau foulé la pelouse de Valdebebas, retrouvant le banc du Real Madrid avec un seul objectif : redonner l'esprit de la victoire à une équipe absente des podiums de sacres depuis deux saisons consécutives.

Le retour du « Special One » n'a rien eu de tranquille. Il s'est accompagné de choix techniques audacieux et d'un onze de départ encore en construction, menaçant d'écarter de grands noms des plans de l'équipe première.

Et si les contours de la formation définitive ne sont pas encore parfaitement dessinés, les premiers indices confirment que la révolution a bel et bien commencé. Le technicien portugais a en effet entamé son second mandat sans s'appuyer sur deux recrues censées être des piliers cette saison, à savoir Marc Cucurella et l'Ivoirien Yan Diomandé, ce qui signifie que des changements radicaux affecteront inévitablement la liste des titulaires ayant disputé la rencontre du week-end dernier.

Le milieu de terrain concentre l'essentiel des débats à Madrid. Pour ses grands débuts, Mourinho s'est appuyé sur un duo composé de Bernardo Silva et Federico Valverde dans un double pivot, avec Jude Bellingham placé devant eux au poste de meneur de jeu, un rôle qui semble lui être réservé de manière quasi certaine. Le Turc Arda Güler occupait quant à lui l'aile droite, un poste appelé à être la première victime de l'arrivée de Diomandé.

Quel visage pour le milieu de terrain définitif du Real Madrid ?

Ce dossier épineux a été mis sur le devant de la scène par la célèbre émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », où le journaliste Raúl Ruiz s'est interrogé sans détour : « Lorsque Tchouaméni retrouvera sa pleine forme, qui Mourinho sacrifiera-t-il ? Écartera-t-il Bernardo Silva ou Arda Güler ? »

La réponse est venue, cinglante, du cœur du « conseil des anciens du Real Madrid », qui réunit une élite d'anciennes stars. L'analyste Rafa Alkorta y a affirmé qu'il ne voyait pas Valverde adapté au rôle de double pivot.

Alkorta a déclaré : « Je ne le vois pas jouer là, parce que je ne pense pas qu'il soit un joueur de pivot. On l'a vu sur l'une des attaques qui a mené au but de l'Espanyol. Cela ne veut pas dire que Tchouaméni aurait empêché ce but, mais Valverde n'est assurément pas un joueur de récupération, sans parler d'un milieu central. Le joueur le plus mobile, celui qui cherche le plus à relier le jeu, c'est Bernardo Silva. »

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Ruiz s'est de nouveau interrogé sur le sort de la star uruguayenne : « Valverde a-t-il encore une place dans cette équipe, que ce soit au milieu ou sur l'aile droite ? Je serais très surpris que Valverde ne débute pas comme titulaire avec le Real Madrid. »

Mais les calculs techniques de Mourinho pourraient se révéler impitoyables. Si le Portugais opte pour un duo Bernardo Silva - Tchouaméni dans l'axe, avec Diomandé fixé sur le couloir droit, Valverde comme Güler se retrouveront face à un véritable risque de perdre leur place dans le onze de départ.

Alkorta a expliqué que Valverde « n'a pas encore assimilé ce style de jeu équilibré », soulignant que ce poste exige de la récupération de balle, de la course et un pressing continu, des tâches dans lesquelles Tchouaméni pourrait se montrer plus tranchant que Valverde.

L'analyste Kiko Narváez a abondé dans le même sens : « C'est là le travail de l'entraîneur, il possède une équipe et une personnalité qui lui permettent de choisir le bon moment pour chaque joueur. Je suis d'accord avec Rafa concernant Valverde, il n'a pas encore assimilé ce style de jeu, car il dispose de nombreuses options offensives qui se déplacent d'un côté à l'autre, ce qui lui fait perdre sa position. »

Entre l'abondance de choix et les complexités de la nouvelle tactique, il semble que Fede Valverde, l'un des joueurs les plus engagés et les plus combatifs de ces dernières saisons, pourrait bien être le grand perdant de la seconde révolution de Mourinho, qui ne fait que commencer à Bernabéu.