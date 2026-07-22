Selon un rapport de presse, le Portugais José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a pris plusieurs décisions concernant certains joueurs de l'équipe, après le début de la période de préparation.

Un peu plus d'une semaine s'est écoulée depuis le retour au travail de José Mourinho, et l'entraîneur portugais, son staff ainsi que les joueurs n'ayant pas participé à la Coupe du monde se sont réunis à Valdebebas.

Cela offre l'occasion aux joueurs de retrouver leur condition physique après les vacances, mais l'affaire ne se limite pas à cela, car pour l'entraîneur, c'est l'occasion d'évaluer certains joueurs, en particulier les jeunes, afin de déterminer s'ils peuvent apporter une plus-value la saison prochaine.

Après les premières séances d'entraînement, l'entraîneur portugais et les décideurs du Real Madrid ont pris quelques décisions préliminaires.

Le Real Madrid a demandé à son joueur Franco Mastantuono de partir, selon ce qu'a rapporté la radio « Cadena COPE » ce mercredi.

Le joueur argentin, qui a rejoint l'équipe pour 60 millions d'euros l'été dernier, n'a pas de place de titulaire dans l'effectif pour la saison prochaine, et le Real Madrid souhaite le prêter. José Mourinho voulait le voir jouer avant de prendre sa décision, et il n'a pas été totalement convaincu par les performances de l'ancien joueur de River Plate ; il est attendu que le joueur argentin reçoive de nombreuses offres.

La station de radio a également indiqué que Raúl Asencio devra quitter le Santiago Bernabéu, du moins temporairement, car il ne fait pas partie des plans de José Mourinho, et l'arrivée d'un nouveau défenseur est attendue.

Par ailleurs, le maintien de Gonzalo García, dont l'avenir était lui aussi incertain, notamment avec le retour d'Endrick, est attendu après avoir impressionné l'entraîneur portugais.

Dean Huijsen fonde de grands espoirs sur cette période, car un départ n'est pas une option envisagée pour le défenseur espagnol, mais il tenait à prouver sa valeur à Mourinho, en particulier après son exclusion de la liste de l'Espagne pour la Coupe du monde.

Comme l'a récemment rapporté le journal « AS », il impressionne tout le monde à l'entraînement et livre des performances remarquables, ce qui a séduit l'entraîneur.

Quant au jeune milieu de terrain espagnol Chérif Fofana, âgé de seulement 16 ans, il montre lui aussi un potentiel prometteur, et Mourinho pourrait le garder au sein du groupe pendant toute la période de préparation de la nouvelle saison.

Petit à petit, les joueurs de la Coupe du monde reviendront et, malgré leur statut, ils devront eux aussi faire leurs preuves devant José Mourinho.