À peine l'annonce du transfert de la star égyptienne Mohamed Salah au club de Trabzonspor avait-elle secoué le milieu sportif mondial que le club turc s'est retrouvé contraint de brandir l'arme juridique pour protéger sa nouvelle vedette.

Le club de Trabzonspor a publié aujourd'hui un communiqué officiel au ton très ferme, dans lequel il a mis en garde contre l'utilisation non autorisée du nom et des images de son nouveau joueur Mohamed Salah, après avoir constaté une vague de publicités et de campagnes commerciales exploitant la fièvre suscitée par ce transfert.

Le club a affirmé dans son communiqué que le transfert de Salah a provoqué un enthousiasme immense non seulement au sein du milieu sportif turc, mais à l'échelle du monde entier, ce qui a poussé certaines entreprises et sociétés commerciales à exploiter l'événement et à mener des campagnes promotionnelles en utilisant les images du joueur, son nom et le maillot de Trabzonspor de manière abusive.

Le communiqué a insisté sur un point juridique décisif, indiquant : « Le fait que Salah porte le maillot de Trabzonspor n'accorde à aucune tierce partie le droit d'utiliser son nom et ses images à des fins commerciales. »

Le club a précisé que les abus constatés consistent en particulier en l'utilisation des images de Salah pour promouvoir des produits et des services, en la création d'une impression trompeuse auprès du public quant à l'existence d'une collaboration commerciale ou d'un soutien de la part du joueur et du club, et en la réalisation de gains matériels tirés de la valeur commerciale de la marque Trabzonspor.

La direction du club a estimé que de telles pratiques constituent une violation flagrante, non seulement des droits personnels et des droits à l'image du joueur, mais aussi des droits liés à la marque du club, de sa réputation commerciale et de sa valeur économique.

Trabzonspor a annoncé avoir déjà commencé à documenter toutes les publicités et utilisations commerciales frauduleuses portant atteinte aux droits de Salah comme à ceux du club, affirmant que toutes les mesures juridiques et pénales nécessaires seront prises à l'encontre des contrevenants qui ont été identifiés.

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Le club a conclu son communiqué par un message ferme, déclarant : « L'amour du football et le soutien ne constituent pas une justification à l'utilisation commerciale non autorisée de droits protégés par la loi. »