La guerre est déclarée : Al Ahly fait obstacle au transfert de Yaisle vers Newcastle !

Le flou persiste autour de l'avenir de l'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, malgré son rapprochement avec la prise en main de Newcastle United en vue de la nouvelle saison.

Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli au cours des derniers jours, mettant ainsi fin à son parcours avec le club après une période marquée par plusieurs titres, avant d'entamer des négociations avancées avec Newcastle pour succéder à l'Anglais Eddie Howe.

Selon le journaliste britannique Lee Ryder, proche du club de Newcastle, le retard de l'annonce officielle de la signature de Jaissle s'explique par certaines démarches administratives liées au club d'Al-Ahli, tout en assurant que la transaction suit son cours normal et qu'elle devrait être finalisée.

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Ryder a ajouté que l'entraîneur allemand se trouve actuellement dans la ville espagnole de La Manga, dans l'attente de la finalisation de toutes les démarches administratives et juridiques liées au transfert, avant l'annonce officielle de sa prise de fonctions.

Newcastle devrait régler ce dossier au cours des prochains jours, permettant à Jaissle de vivre sa première expérience en Premier League, tandis qu'Al-Ahli poursuit sa recherche d'un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.