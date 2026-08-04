La guerre entre dans une nouvelle phase : l'alliance entre l'UEFA et Al-Khelaïfi resserre l'étau autour d'Infantino

L'Union des associations européennes de football s'oriente vers un élargissement de son opposition au président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, en bâtissant une alliance européenne réunissant les clubs et les fédérations nationales, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux parties après l'échec du projet de privatisation des droits commerciaux des compétitions de la FIFA, qu'Infantino a été contraint de retirer face à une vaste vague de rejet.

L'Union européenne avait réclamé la démission d'Infantino de son poste, tout en le menaçant d'une escalade des protestations et d'un appel au vote sur sa destitution.

Selon le quotidien espagnol Marca , le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, tiendra une réunion avec le président de l'Association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi, en marge de la finale de la Supercoupe de l'UEFA le 12 août à Salzbourg, afin d'étudier une coordination des positions entre les deux parties face à la FIFA et la prochaine phase du conflit.

Des rapports médiatiques avaient fait état de pressions exercées par Ceferin sur l'Association européenne des clubs pour envisager une position d'escalade se traduisant par un boycott de la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs. Toutefois, des sources au sein de l'Association ont précisé que ce scénario n'est pas d'actualité, en l'absence d'un accord en vigueur concernant l'édition 2029, ce qui rend prématuré tout débat sur un boycott.

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En revanche, les sources ont confirmé que le mécontentement au sein des clubs européens ne cesse de croître, notamment après qu'ils n'ont toujours pas obtenu la moindre compensation financière en échange de la participation de leurs joueurs à la Coupe du monde des clubs 2025, un dossier devenu un sujet de débat au sein de l'Association européenne des clubs.

L'UEFA maintient sa position de refus d'un élargissement de la Coupe du monde des clubs à 48 équipes, estimant que cette mesure accentuerait la pression sur un calendrier déjà surchargé, ce que Ceferin avait précédemment critiqué publiquement, affirmant que les nouvelles compétitions dépassent désormais la capacité d'endurance des joueurs et des clubs.

Les clubs européens estiment par ailleurs que le dernier projet d'Infantino a outrepassé les cadres institutionnels habituels, après avoir inclus des dispositions touchant aux droits des clubs, à leurs obligations et à leurs joueurs, sans les consulter ni parvenir à un accord préalable, alors que la relation entre la FIFA et l'Association européenne des clubs est régie par un protocole d'accord encadrant ces dossiers, dont la validité expire en 2030, mais qui ne couvre pas l'édition 2029 de la Coupe du monde des clubs.

La démarche de l'UEFA ne se limite pas aux seuls clubs, puisqu'elle œuvre également à unifier les positions des fédérations nationales européennes. Malgré le consensus des 55 fédérations membres de l'UEFA pour rejeter le modèle commercial d'Infantino, seules quatre fédérations ont franchi une étape supplémentaire en retirant officiellement leur soutien à la réélection du président de la FIFA. Il s'agit des fédérations d'Angleterre, du Pays de Galles, de Suède et de Serbie, signe de l'élargissement du front d'opposition au sein du football européen.