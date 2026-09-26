La guerre des voix commence : l'Espagne se mobilise pour ravir au Maroc la finale du Mondial 2030

Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, a affirmé que l'Espagne visait à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, exprimant sa confiance dans la capacité de son pays à recevoir le match le plus important du tournoi, coorganisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Dans des déclarations à la radio « Onda Cero », avant la rencontre entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA au stade de Wembley, Louzán a estimé que l'Espagne « porte le poids » du tournoi avec ses 11 villes hôtes, ajoutant : « Tout a commencé dans la péninsule Ibérique, et c'est là que cela doit se terminer, avec cette grande finale en Espagne. »

Le président de la fédération espagnole a souligné que le chemin nécessitait encore « beaucoup de travail », affirmant que l'objectif était de « rassembler les voix » afin d'organiser « la meilleure Coupe du monde de l'histoire », coïncidant avec le centenaire du lancement de la compétition.

Louzán a fait l'éloge de Luis de la Fuente, qui a prolongé son contrat avec la sélection espagnole jusqu'en 2032, déclarant : « Nous sommes très heureux de cette décision et de ce partenariat », saluant l'humilité du sélectionneur et estimant qu'il méritait le Ballon d'Or des entraîneurs, au vu de son palmarès avec la sélection, après les sacres à l'Euro 2024, à la Ligue des nations de l'UEFA 2025 et à la Coupe du monde 2026.

Louzán a conclu son propos en saluant les succès récents des sélections espagnoles, estimant que l'Espagne vivait « un moment sportif sans précédent », et a déclaré : « Du point de vue du succès, nous sommes au sommet de tous », en référence aux sacres des sélections masculine et féminine lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde.