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Abdelmawgood Samir
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La guerre des grands fait rage en France : Mbappé face à Dembélé, et Zidane dans la ligne de mire

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Les répercussions de la défaite de l'équipe de France face à l'Italie sur le score de 3-1 ne se sont pas arrêtées aux limites du résultat et de la performance sur le terrain.

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Des rapports médiatiques ont en effet révélé une ambiance agitée au sein du rassemblement, sur fond de critiques visant les choix de Zinédine Zidane, de problèmes d'organisation et de tensions dans sa relation avec Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe.

La sensibilité de la situation s'accentue avec l'évocation d'une division au sein du vestiaire en deux groupes, l'un soutenant Mbappé, tandis que l'autre serait lié à Ousmane Dembélé, des développements qui placent le staff technique face à un défi dépassant la simple préparation des matchs.

Cyril Hanouna, animateur d'une émission sur la chaîne « W9 », a rapporté ces détails lors de son apparition vendredi, affirmant disposer d'informations provenant de l'intérieur de l'équipe de France.

Il a déclaré qu'un certain nombre de décisions de Zidane ont suscité des points d'interrogation parmi les joueurs, en particulier ses choix dans la liste de l'équipe, qui comprenait des noms évoluant dans des divisions inférieures.

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Il a souligné que Saïl Kombédi est le seul joueur à évoluer en deuxième division allemande, précisant que les objections ne concernent pas uniquement les choix, mais s'étendent à la manière dont l'entraîneur gère l'équipe.

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Selon le récit de Hanouna, le manque d'adhésion à certaines décisions de Zidane a atteint un point tel que certains joueurs préféreraient le laisser poursuivre ses expériences jusqu'à ce que leurs résultats se clarifient, même si cela coûtait à l'équipe un nouvel échec, dans l'espoir qu'il cesse ensuite de changer ses idées et se fixe sur des choix clairs.

Les propos sur la tension ne se sont pas limités au volet technique, puisque le départ de Dayot Upamecano du rassemblement, pour des raisons personnelles annoncées, a provoqué la surprise au sein du staff technique, selon ce qu'a mentionné l'animateur de l'émission, qui a indiqué que le départ du défenseur n'était pas attendu.

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Hanouna a également évoqué des problèmes d'organisation ayant accompagné le rassemblement de l'équipe, parmi lesquels la modification de l'horaire de l'entraînement prévu vendredi à Bordeaux, ainsi que des craintes liées à la possibilité de se passer de certains employés.

Il a ajouté qu'un certain nombre de joueurs ont exprimé leur mécontentement quant aux dispositions de voyage de leurs familles, des détails qui reflètent, selon son récit, que la confusion au sein du rassemblement n'est pas seulement liée aux résultats ou aux choix techniques, mais s'étend également aux aspects administratifs, ce qui a affecté l'ambiance de l'équipe.

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Mais la question la plus sensible concerne Kylian Mbappé, après que Hanouna a révélé l'existence d'une tension dans sa relation avec Zidane.

Selon les informations qu'il a rapportées, l'attaquant du Real Madrid a demandé à son entraîneur de disputer le premier match durant la trêve internationale, puis de retourner dans son club, mais Zidane a refusé la demande et a insisté pour qu'il reste avec l'équipe jusqu'à la fin du rassemblement.

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Mbappé a manqué la rencontre face à l'Italie, mais il a participé pleinement aux entraînements vendredi, ce qui laisse la porte ouverte à son retour pour affronter la Turquie dimanche.

Les informations révélées par l'animateur de l'émission ne se sont pas limitées au différend entre l'entraîneur et le capitaine de l'équipe, puisqu'il a également parlé d'une division au sein du vestiaire en deux groupes, l'un s'articulant autour de Mbappé, l'autre autour d'Ousmane Dembélé.

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Selon Hanouna, cette situation place certains joueurs dans une position délicate, compte tenu de la difficulté de composer avec l'existence de deux camps au sein d'un même groupe.

Cependant, les noms des joueurs appartenant à l'un ou l'autre des groupes n'ont pas été révélés, et aucune confirmation officielle n'a été émise concernant l'existence de cette division.

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Ces informations placent Zidane face à un test difficile avant la rencontre contre la Turquie ; car après la défaite face à l'Italie, les critiques ne se limitent plus à la performance et au résultat, mais s'étendent à ses choix et à sa relation avec les joueurs les plus en vue de l'équipe, ainsi qu'à l'ambiance administrative au sein du rassemblement.

La situation de Mbappé, et la question de savoir s'il reviendra pour jouer, reste l'un des dossiers qui concentrent l'attention, à un moment où l'équipe de France a besoin de dépasser les séquelles de la défaite et de retrouver sa concentration, loin des crises évoquées par les rapports médiatiques.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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