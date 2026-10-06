La guerre des grands a commencé tôt : le Barça et le Real Madrid à la poursuite d'un « joyau allemand »

Nico Ilicevic, le jeune talent allemand de l'Eintracht Francfort, est entré dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, au premier rang desquels le Barça, le Real Madrid, Manchester City, le Milan AC et l'Inter, en raison des performances remarquables qu'il livre malgré ses 15 ans seulement.

Selon les informations de « Sky Sport Allemagne », le Barça suit de près l'évolution d'Ilicevic, dans le cadre de la stratégie du club visant à dénicher les jeunes talents capables d'atteindre le plus haut niveau, tandis que le joueur est également surveillé par plusieurs géants du continent cherchant à boucler l'affaire au plus tôt.

Ilicevic, qui joue du pied gauche, se distingue par sa capacité à occuper plusieurs postes offensifs. Il représente par ailleurs la sélection allemande des moins de 17 ans malgré son jeune âge, signe de la progression rapide qu'il a accomplie au cours des dernières années.

Le joueur a rejoint l'académie de l'Eintracht Francfort en 2018 en provenance du VfR Goldbach, avant de disputer sa première apparition avec l'équipe des moins de 17 ans à l'âge de treize ans, puis d'évoluer à 14 ans avec l'équipe des moins de 19 ans.

L'Eintracht s'active pour sceller son avenir

L'Eintracht est conscient de l'ampleur de l'intérêt qui entoure son jeune talent, c'est pourquoi le club a agi très tôt pour le conserver, après avoir annoncé l'été dernier la signature par Ilicevic d'un contrat de longue durée, sans dévoiler alors les détails ni la date de conclusion de l'accord.

Selon « Sky Sport Allemagne », ce contrat gagne en importance avec les 16 ans que le joueur atteindra fin octobre, l'accord actuel devant alors se transformer en contrat professionnel, ce qui offrira au club une plus grande possibilité d'assurer sa continuité et d'établir un plan clair pour son développement.

L'Eintracht souhaite intégrer progressivement Ilicevic à l'environnement de l'équipe première, en vue de lui offrir l'occasion d'apparaître avec les professionnels et de le convaincre que son avenir proche peut se jouer à Francfort.

De son côté, le Barça continue de surveiller le joueur, au milieu d'une forte concurrence des grands clubs européens, faisant du talent d'Ilicevic, qui n'a pas encore atteint ses 16 ans, l'un des noms de plus en plus suivis sur le marché des jeunes talents du continent.