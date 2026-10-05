Un rebondissement spectaculaire a bouleversé le marché des transferts en Angleterre, après l'entrée en force du Real Madrid dans la course à la signature de la star étincelante de Bournemouth, Alex Scott, une démarche qui menace les plans de Chelsea et de Liverpool et ouvre la voie à une grande bataille européenne.

Le site TEAMtalk a révélé que le géant espagnol a suivi de près le milieu de terrain anglais de 23 ans ces dernières semaines, et qu'il était présent dans les tribunes du stade de Rijeka pour l'observer lors de sa première titularisation sous le maillot de la sélection anglaise, à l'occasion de la victoire historique 7-0 contre la Croatie, un match disputé à huis clos mais ouvert aux recruteurs et aux clubs.

Trois fois sous la loupe de Madrid

Le site britannique a confirmé que le suivi d'Alex Scott par le Real Madrid n'est pas récent, le club madrilène l'ayant observé au moins trois fois, la dernière lors de la victoire de Bournemouth face à la Real Sociedad en Ligue Europa, en Espagne, le mois dernier.

Le Real Madrid envisage désormais d'intensifier son intérêt pour le joueur, devenu l'un des milieux de terrain les plus courtisés de Premier League, grâce à sa capacité à évoluer à tous les postes du milieu, à ses hautes qualités techniques et à son expérience grandissante au plus haut niveau.

Cet intérêt intervient alors que le club a réussi son expérience avec les jeunes talents anglais, à commencer par Jude Bellingham, qui a consolidé son statut de pilier essentiel au Bernabéu et qui est proche de prolonger son contrat.

Chelsea et Liverpool dans le coup

Alex Scott est une cible de longue date pour Chelsea, qui demeure en tête de la liste des prétendants et suit de près son évolution, tandis que Liverpool manifeste lui aussi un vif intérêt pour le joueur.

Mais l'entrée en lice du Real Madrid pourrait donner une dimension nouvelle et décisive à la concurrence, d'autant que le club a de plus en plus tourné son regard vers la Premier League au cours des dix-huit derniers mois, Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace, figurant parmi ses cibles.

De son côté, Bournemouth s'accroche à son joyau et s'emploie à prolonger son contrat, affirmant qu'il ne permettra pas son départ lors du mercato hivernal du mois de janvier prochain. Malgré cela, la position du club ne devrait pas dissuader les grands d'Europe de tenter leur chance.

Selon les informations, le Real Madrid pourrait envisager de soumettre une offre concurrente en 2027, tandis que le Milan AC surveille également la situation, bien qu'il soit conscient que le prix demandé dépasse les 75 millions de livres sterling, un montant qui le place hors de ses capacités financières actuelles.

Avec le brio d'Alex Scott sur la scène internationale et l'attention croissante que lui portent les grands du continent, Bournemouth semble promis à une bataille acharnée pour conserver l'un de ses joueurs les plus importants, tandis que se profile à l'horizon une confrontation brûlante entre Chelsea, Liverpool et le Real Madrid lors d'un été qui pourrait être décisif pour l'avenir de la star anglaise.







