Dans une démarche qui va redessiner la carte de la diffusion sportive mondiale, la Fédération internationale de football, la FIFA, a ouvert la porte à la plus grande enchère de son histoire, en proposant les droits de diffusion des Coupes du monde 2030 et 2034 sur le marché le plus important qui soit : les États-Unis d'Amérique.

La Fédération internationale de football, la FIFA, a annoncé ce jeudi le lancement d'un appel d'offres officiel pour l'obtention des droits de diffusion médiatique des Coupes du monde 2030 et 2034 aux États-Unis et à Porto Rico.

La FIFA a précisé, dans un communiqué, que la compétition est actuellement ouverte pour les droits du Mondial 2030, avec une option supplémentaire accordant au gagnant le droit d'obtenir la diffusion de l'édition 2034, dans un accord double dont la valeur pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars.

Le communiqué indique que la FIFA est ouverte aux « méthodes innovantes » pour atteindre un large public, en référence claire à l'entrée des géants de la diffusion numérique et des plateformes, et a fixé au 19 novembre prochain la date limite de dépôt des offres.

La fin du monopole de Fox et Telemundo

Le réseau Fox détenait les droits de diffusion exclusifs en langue anglaise aux États-Unis pour le Mondial 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, tandis que le réseau Telemundo détenait les droits de diffusion en langue espagnole.

Mais les chiffres astronomiques réalisés par le dernier Mondial ont changé tous les calculs. Selon la FIFA, l'audience moyenne des matches de la Coupe du monde 2026 sur les plateformes de diffusion télévisée et sur Internet aux États-Unis a atteint 13,5 millions de téléspectateurs, soit une hausse considérable de 166 % par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce qui fait des droits à venir un véritable trésor.

L'édition 2030 connaîtra un événement historique, puisque l'Espagne, lauréate du titre du Mondial 2026, participera à l'organisation du tournoi aux côtés du Portugal et du Maroc, tandis que l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront des matches d'ouverture pour célébrer le centenaire de la compétition, alors que l'Arabie saoudite a été choisie pour accueillir la Coupe du monde 2034.

Netflix entre tôt dans la bataille

Signe d'une concurrence qui s'intensifie, la plateforme Netflix a annoncé plus tôt cette semaine avoir obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre, première grande percée des plateformes de diffusion dans l'histoire du Mondial, ce qui ouvre la porte à un scénario similaire aux États-Unis.



