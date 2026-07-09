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La « guerre des deux roses » fait rage… Manchester United est sur le point de conclure un transfert historique

Mercato
K. Darlow
Leeds
Manchester United
Premier League
Pays de Galles
Angleterre

La situation de Rio Ferdinand et Alan Smith risque-t-elle de se répéter ?

Dans un coup audacieux qui dépasse les frontières du terrain, Manchester United a finalisé l’arrivée de Karl Darlow, le gardien de but de Leeds United, à Old Trafford. Ce transfert, rare par son contexte historique, ravive la rivalité ancestrale de la « guerre des deux roses » entre les deux clubs.

Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le gardien anglais apposera sa signature aux documents officiels ce vendredi et endossera le rôle de doublure d’André Onana, conformément à la stratégie mancunienne de consolidation du poste de gardien avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Cette arrivée prépare déjà le départ du Turc Altay Bayındır, qui devrait quitter Old Trafford cet été. United considère ainsi Darlow comme le remplaçant idéal, grâce à son expérience en Premier League.

Au-delà de l’aspect sportif, ce transfert revêt une dimension symbolique forte : les passages directs entre Leeds et Manchester sont rares, en raison d’une rivalité ancestrale entre les deux camps de supporters.

En signant, il rejoint ainsi une liste restreinte de joueurs ayant porté les deux maillots, parmi lesquels Rio Ferdinand, Gordon McQueen et Alan Smith.

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Darlow s’était illustré avec Leeds la saison dernière, s’imposant comme titulaire lors de la deuxième partie de l’exercice et livrant des performances remarquables qui ont convaincu la direction mancunienne de passer à l’action.

Rappelons que la « guerre des deux roses » est le surnom historique de cette rivalité ancestrale, en référence à la guerre civile anglaise de 1455-1485 qui opposa les comtés de Lancashire (où se trouve Manchester) et de York (où se trouve Leeds). (où se trouve Leeds).

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