La guerre des ballons à La Cartuja enflamme les protestations du Real Madrid

La première minute de la confrontation entre le Real Madrid et le Real Betis, lors de la quatrième journée de Liga sur la pelouse de La Cartuja, a été le théâtre du premier obstacle de la rencontre, lorsque le ballon est parvenu dans les pieds de Courtois, le gardien belge signalant alors à l'arbitre Hernández Hernández que le ballon manquait d'air.

Selon le quotidien espagnol Marca, l'arbitre de la rencontre a alors procédé au premier changement de ballon, mais ce ne fut pas le dernier, puisqu'une faute commise par Bellerín sur Vinícius quelques minutes plus tard a éveillé les soupçons de Güler. Le joueur turc, qui avait pris le ballon pour se préparer à tirer, a répété avec son coéquipier brésilien la plainte de Courtois au sujet de la pression.

Après un rapide examen et une brève discussion, l'arbitre a décidé de changer à nouveau le ballon avant que l'équipe de l'entraîneur José Mourinho n'exécute le coup franc. Les choses ne se sont pas arrêtées là, puisqu'une touche, après le dépassement de la septième minute, a suscité un nouveau moment de mécontentement.

Ce mécontentement est venu cette fois de Denzel Dumfries, qui a évité de s'adresser à l'arbitre et a lui-même procédé au changement sur la ligne de touche du stade de La Cartuja, la rencontre ayant ainsi connu trois changements de ballon.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »