La guerre des 20 milliards atteint le Maroc : la FIFA répond à la plainte de l'UEFA contre Infantino

La guerre froide entre les deux plus grandes institutions du football mondial a éclaté et s'est transformée en un affrontement judiciaire au grand jour, la Fédération internationale de football association accusant son homologue européenne de mener une « campagne de désinformation » organisée et de tenter d'influencer l'élection à la présidence de la FIFA, après que l'UEFA a engagé une action en justice devant un tribunal américain contre Gianni Infantino.

La prochaine élection à la présidence de la FIFA doit se tenir le 18 mars à Rabat, au Maroc, tandis que la Fédération internationale de football association a annoncé que son président actuel, Gianni Infantino, se présentera pour être réélu.

Le plan à 20 milliards de dollars à l'origine de la crise

Les racines de la crise remontent au mois dernier, lorsque l'UEFA a demandé à un tribunal fédéral américain l'autorisation d'obtenir des témoignages et des documents en vue de les utiliser dans une plainte pénale qu'elle compte déposer en Suisse contre le président de la FIFA, Gianni Infantino.

La plainte concerne un plan secret, désormais abandonné, visant à transférer les droits commerciaux de la Coupe du monde à une nouvelle filiale baptisée « FIFA Forward Enterprise » (FFE).

Le dossier juridique consulté par l'agence Reuters a révélé que les investisseurs auraient versé 4,2 milliards de dollars en échange d'une participation dans la société, ce qui la valorisait à environ 20 milliards de dollars.

L'UEFA a affirmé que cette valorisation sous-évaluait considérablement la valeur des droits commerciaux de la FIFA, et qu'elle n'avait fait l'objet ni d'un appel d'offres public ni d'une évaluation indépendante, accusant Infantino d'avoir élaboré la proposition en secret avec un petit groupe de conseillers, en contournant les procédures de gouvernance habituelles et sans consulter le Conseil de la FIFA ni les confédérations continentales.

La ferme réponse de la FIFA : des accusations mensongères et aucun profit personnel

Dans sa réplique tranchante présentée devant le tribunal du district sud de Floride, s'opposant à la demande de divulgation des preuves, selon l'agence « Reuters », la FIFA a affirmé que le mémoire de l'UEFA comportait « de nombreuses déclarations fausses ou trompeuses au sujet de la FIFA et d'Infantino ».

La FIFA a déclaré dans sa requête : « Il n'existe absolument aucun fondement lorsque l'UEFA prétend que M. Infantino a cherché à tirer un profit personnel de la proposition de société. Comme cela a été expliqué, la proposition était soumise à l'approbation à la fois des fédérations membres et du Conseil de la FIFA, et aurait été placée sous la supervision de ces deux instances. »

Elle a ajouté, pour défendre la valorisation financière : « L'UEFA confond, que ce soit intentionnellement ou non, la valeur des droits de propriété et la valeur de la société. Il ne fait aucun doute que l'évaluation initiale des droits de propriété s'élevait à 20 milliards de dollars, mais la valeur totale de la société dépassait largement les 30 milliards de dollars, soit le double de la valeur des droits de propriété, et donc bien supérieure à la valeur que l'UEFA juge équitable. »

La FIFA a affirmé que « les allégations de l'UEFA selon lesquelles M. Infantino aurait enfreint une quelconque loi ou un quelconque principe éthique sont totalement dénuées de fondement ».

Un projet avorté et un timing suspect

Les documents avaient révélé que le projet FFE avait été définitivement abandonné en juillet dernier, après une vive opposition des confédérations continentales, dont l'UEFA elle-même, la confédération d'Amérique du Nord « CONCACAF » et la Confédération asiatique, en raison de l'absence de concertation, ce qui a déclenché des revendications en faveur d'une réforme de la gouvernance de la FIFA.

La semaine dernière, Infantino s'est empressé de contenir la crise en adressant un courrier à l'ensemble des 211 fédérations membres, proposant un examen indépendant des processus de prise de décision.

Le dirigeant suisse brigue sa réélection en mars de l'année prochaine, et c'est là que la FIFA place son accusation la plus grave.

La FIFA a déclaré en conclusion de son mémoire au tribunal américain : « Juste avant l'élection de la FIFA, l'UEFA a déposé cette requête n° 1782 ainsi que trois autres requêtes, diffusant des informations trompeuses au sujet de M. Infantino. Ce tribunal devrait rejeter toute tentative d'influencer l'élection à la présidence de la FIFA fondée sur de tels éléments. »







