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Une profonde fracture est apparue entre les clubs de Premier League, certains rivaux réclamant une nouvelle enquête sur les finances de Manchester City. Alors que le club de l’Etihad fait déjà face aux répercussions de 114 verdicts de culpabilité, la volonté d’examiner ses comptes pour la période postérieure à 2018 gagne du terrain.

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Manchester City de nouveau sous pression

Après la confirmation, en septembre, que Manchester City avait été reconnu coupable de 114 infractions financières, plusieurs rivaux de Premier League réclament désormais de nouvelles mesures, selon certaines informations. Le verdict initial portait sur des violations présumées des règles entre 2009 et 2018, mais la pression s’accentue pour que la conduite financière du club au cours des années suivantes soit examinée.

Cette demande divise toutefois les directeurs généraux des clubs de Premier League. Si certains souhaitent un examen immédiat de la période postérieure à 2018, d’autres hésitent à déclencher une nouvelle bataille judiciaire interminable, qui pourrait nuire davantage à la réputation du championnat.

Des questions sur les contrats de sponsoring

Les conclusions de la commission indépendante concernant les contrats de sponsoring de City constituent un point majeur de désaccord. La décision initiale mettait en lumière des accords qui auraient été présentés comme des contrats de sponsoring alors qu’il s’agissait d’investissements du propriétaire. Selon The Independent, les dirigeants des clubs rivaux doutent que ces pratiques aient brusquement cessé et se demandent si quoi que ce soit a réellement changé après 2018.

La commission a également établi que le club et ses sponsors basés à Abou Dhabi étaient des parties liées. Les dirigeants des clubs rivaux estiment que, si cette relation est restée inchangée, elle constitue un fondement solide pour de nouvelles accusations concernant les saisons suivantes.

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À l’inverse, cette affaire qui n’en finit pas a déjà provoqué une profonde désillusion dans le football anglais. Certains directeurs généraux craignent qu’une deuxième procédure ne mette le football dans une situation très embarrassante et préfèrent tourner la page plutôt que de lancer une nouvelle enquête de longue haleine.

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Des obstacles pour réunir les preuves et une menace stratégique

Toute nouvelle enquête se heurterait à d’importants obstacles pratiques. Les accusations initiales reposaient en grande partie sur une masse d’e-mails divulgués et publiés par Der Spiegel en 2018. Les clubs rivaux reconnaissent qu’il est très peu probable de réunir des preuves aussi solides pour la période postérieure à 2018.

Malgré cela, certains dirigeants voient dans la menace d’une seconde enquête un levier de négociation stratégique. Ils pensent que la perspective de nouvelles poursuites pourrait pousser City à accepter la sanction qui l’attend, l’empêchant ainsi de prolonger indéfiniment la procédure en cours par des recours.

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Ce nouvel examen envisagé porterait sur une période de grande réussite pour le club. Les huit années concernées coïncident avec les six titres de Premier League remportés sous la direction de Pep Guardiola, ce qui accroît considérablement les enjeux pour le championnat.

Un verdict attendu au début de la nouvelle année

Manchester City nie catégoriquement les accusations et a fait appel du verdict initial, affirmant disposer de « preuves irréfutables » pour démontrer son innocence. Une décision définitive sur l’appel et les sanctions qui en découleront est attendue au début de la nouvelle année.

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Les sanctions n’ont pas encore été décidées, mais le club risque des pénalités sans précédent si les verdicts de culpabilité sont confirmés. Une lourde amende, un retrait de points important, voire une exclusion pure et simple de la Premier League restent autant de possibilités.