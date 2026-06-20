La guerre autour de Ronaldo fait rage… et la star portugaise adresse un message cinglant à ses détracteurs

Diogo Dalot, défenseur de l’équipe nationale portugaise, a tenu à adresser un message de soutien sans faille à son capitaine Cristiano Ronaldo, cible de critiques après le match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Ces derniers jours, la polémique autour de ses performances techniques et physiques s’est intensifiée, l’attaquant n’ayant pas réussi à s’imposer lors du match d’ouverture, ce qui a alimenté les appels à une remise en question de son rôle dans le onze de départ.

Lors d’une conférence de presse ce samedi, Dalot a affirmé que le capitaine portugais avait l’habitude de gérer ce type de situations tout au long de sa carrière, rappelant que les critiques n’avaient jamais été une nouveauté pour le quintuple Ballon d’Or.

Le défenseur de Manchester United a déclaré : « La capacité de Cristiano à accepter la critique est bien connue ; il sait que les critiques font partie du football, et la confiance qu’il apporte à l’équipe n’a jamais changé. Tant qu’il représentera la sélection nationale, il sera toujours prêt à aider et à apporter sa contribution. »

Le défenseur a par ailleurs confié que le staff et le groupe avaient anticipé cette polémique, inévitable au vu de la forte exposition médiatique de l’attaquant et des attentes qui l’accompagnent.

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Il a ajouté : « Avant la Coupe du monde, nous en avons parlé : quand on a Cristiano Ronaldo dans l’équipe, il faut s’attendre à un battage médiatique inhabituel. Nous savions que nous allions traverser cette phase, et c’est effectivement ce qui s’est passé. »

Le groupe a d’ailleurs établi un protocole pour filtrer les bruits extérieurs et préserver sa quiétude, afin que les critiques n’altèrent ni l’ambiance du stage ni la concentration collective.

« Cette situation nous a poussés à protéger le groupe. Nous anticipions ces réactions, et le fait que cela soit survenu tôt dans la compétition a permis de refermer rapidement ce chapitre et de passer à autre chose », a-t-il ajouté.

Le défenseur a conclu en rappelant que, quelles que soient les critiques visant Ronaldo, l’objectif de la sélection demeure inchangé : « Peu importe l’intensité des critiques, dès que l’arbitre siffle le coup d’envoi, nous représentons tout un pays. Notre concentration est entièrement tournée vers la victoire et la réalisation des objectifs du Portugal dans ce tournoi, et c’est ce qui compte le plus pour nous. »

Ces propos sont livrés alors que tous les regards sont tournés vers Ronaldo avant le prochain match des Portugais, dans l’attente de voir si le capitaine chevronné saura répondre aux critiques sur le terrain et mener son équipe vers sa première victoire dans cette Coupe du monde.