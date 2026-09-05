La grève lors de FC Utrecht - Go Ahead Eagles ne surprend pas : « Nous savions déjà que cela allait arriver »

L’arbitre Martin van den Kerkhof s’attend à ce que le match entre le FC Utrecht et les Go Ahead Eagles soit terminé « quelque part au début de la semaine prochaine ». Il a définitivement arrêté la rencontre entre les deux clubs samedi soir après un peu plus d’une heure, après que des supporters d’Utrecht ont à plusieurs reprises jeté des feux d’artifice et des gobelets sur la pelouse. Le score était alors de 1-3 en faveur des visiteurs de Deventer.

Après que Go Ahead a porté le score à 0-2 puis 0-3 juste après la pause, des supporters d’Utrecht ont jeté des feux d’artifice sur la pelouse. Le match a été temporairement interrompu avant de reprendre environ un quart d’heure plus tard. Utrecht a alors réduit le score à 1-3, mais les choses ont de nouveau mal tourné.

Les joueurs de Go Ahead ont gardé le ballon, afin qu’Utrecht ne puisse pas reprendre rapidement le jeu. Cela a provoqué une échauffourée et des supporters d’Utrecht ont, par frustration, jeté des gobelets sur la pelouse. Le match a de nouveau été interrompu. Cette fois définitivement, a-t-on appris un peu plus tard.

« C’est tout simplement ce que nous ne voulons vraiment pas », a déclaré Van den Kerkhof à ESPN. « La première fois, il s’agit de la sécurité des joueurs, qui peut être mise en danger. Et la deuxième fois, jeter des gobelets de manière aussi massive, c’est quelque chose que nous ne voulons pas voir. »

« Nous laissons la décision d’arrêter ou non le match au trio local. Tout cela doit être réglé, et il faut que l’ordre public à l’extérieur soit bien assuré. C’est pour cela que cela a pris un peu plus de temps. »

« C’est aux responsables des compétitions de déterminer quand nous reprendrons le jeu. Mais ce sera sans aucun doute quelque part au début de la semaine prochaine. C’est terrible. Je suis un amoureux du football, et cela n’a tout simplement pas sa place. C’est dommage que cela arrive encore de temps en temps. »

Joris Kramer

Joris Kramer, le capitaine de Go Ahead, a été impliqué dans l’échauffourée après le but du 1-3 d’Utrecht, juste avant que le match ne soit définitivement arrêté. « J’en prends un tout petit peu la responsabilité, parce que je provoque moi-même la situation », reconnaît-il. « Je voulais prendre le ballon un instant pour nous donner le temps de tout organiser. Mais bien sûr, eux le jettent quand même. C’est dommage. »

« C’est dommage que cela arrive, mais nous savions à l’avance que cela allait probablement se produire. Nous avions déjà reçu quelques messages ce matin dans le groupe WhatsApp, de la part de notre sécurité, indiquant que cela allait arriver. Et c’est vraiment très regrettable que cela se produise effectivement. Mais vous savez que cette probabilité est plus grande quand le score est de 0-3. »