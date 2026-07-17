William Saliba a disputé la majeure partie de la Coupe du monde avec une fracture du dos, selon les révélationsde RMC Sport et L'Équipe deux jours après l'élimination de la France face à l'Espagne. Le défenseur d'Arsenal avait dû quitter le terrain dès la demi-heure de jeu en demi-finale, mais il s'avère qu'il jouait depuis des mois avec cette blessure grave.

La situation a fini par dégénérer lors de la demi-finale contre l’Espagne : le joueur s’est effondré et a confié au staff médical que son dos ne tenait plus. Les examens réalisés après la rencontre ont confirmé la fracture.

Selon la presse française, l’arrière central s’était blessé avant même le début de la Coupe du monde, lors d’un match de Premier League avec Arsenal. Malgré ce diagnostic, il avait choisi de rester sur le terrain, motivé par la course au titre, la campagne en Ligue des champions et bien sûr le Mondial. Tout au long du tournoi, il s’est entraîné selon un programme adapté et a suivi des soins quotidiens pour rester opérationnel.

La gravité de la blessure a été soigneusement tenue secrète durant la Coupe du monde, permettant au sélectionneur Didier Deschamps de s’appuyer sur son pilier défensif jusqu’en demi-finale.

La question qui se pose désormais est la suivante : combien de temps Saliba restera-t-il à l’infirmerie ? Selon L’Équipe et plusieurs autres sources françaises, une intervention chirurgicale est envisagée. Si tel est le cas, le défenseur pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Les premières estimations évoquent une indisponibilité de quatre à cinq mois, ce qui lui ferait manquer une bonne partie de la première moitié de la saison avec Arsenal.

En France, ce scénario évoque celui de Samuel Umtiti, qui avait lui aussi enchaîné les matches malgré des problèmes physiques lors de la Coupe du monde 2018, avant de voir sa carrière décliner. Les médias tricolores s’interrogent déjà sur la pertinence de prendre de tels risques.

Pour Arsenal, cette nouvelle constitue un coup dur : Saliba, pilier de la défense londonienne la saison passée, avait disputé près de cinquante matchs officiels.