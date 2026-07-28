La grande bataille de l'été : Arsenal soumet une offre pour Vinicius et le Real lance sa contre-attaque !

Le Real Madrid s'apprête à présenter une nouvelle offre pour prolonger le contrat de sa star brésilienne Vinicius Junior, dans une tentative de le conserver face à l'intérêt croissant du club anglais d'Arsenal, qui prépare une première offre officielle pour recruter l'attaquant âgé de 26 ans, dans le cadre d'un transfert qui pourrait s'avérer le plus marquant de la fenêtre estivale en cours.

Selon des informations de la chaîne britannique Sky Sports, Arsenal étudie sérieusement le recrutement de Vinicius et a informé les agents du joueur de son offre préliminaire, alors que le contrat de la star brésilienne approche de son terme avec le club madrilène, ce qui place le Real Madrid devant deux options seulement : prolonger son contrat ou le vendre pour éviter de le perdre gratuitement dans un an.

Le journal britannique The Athletic avait révélé à la fin de la semaine dernière l'intérêt d'Arsenal pour recruter l'attaquant brésilien, avant que la chaîne Sky Sports ne confirme ces informations lundi soir, indiquant que le club londonien préparait une offre officielle pour recruter le joueur.

Conscient de la gravité de la situation, le Real Madrid a décidé de lancer une contre-offensive pour conserver sa star, en présentant une nouvelle offre de prolongation de contrat à Vinicius, dans une tentative de le retenir et de mettre fin à l'incertitude qui entoure son avenir dans la capitale espagnole.

Cette contre-offre intervient après plusieurs mois de négociations entre le Real Madrid et les agents de Vinicius, qui n'ont pour l'heure pas abouti, malgré la volonté des deux parties de parvenir à un accord satisfaisant pour tous, l'écart au niveau des exigences financières ayant fait obstacle.

Vinicius avait rejoint le Real Madrid en provenance du club brésilien de Flamengo en 2018 pour 45 millions d'euros, alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, pour devenir l'une des principales stars des rangs du club madrilène au cours des dernières années.

La valeur marchande actuelle du joueur s'élève à 140 millions d'euros selon le site Transfermarkt, spécialisé dans l'évaluation des joueurs, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus chers au monde et explique l'ampleur de l'intérêt que lui portent les grands clubs européens.

La saison dernière, Vinicius a affiché un niveau remarquable avec le Real Madrid, inscrivant 22 buts et délivrant 14 passes décisives en 53 matchs disputés avec le club madrilène toutes compétitions confondues, ce qui confirme son importance capitale pour le club et explique la détermination de la direction à le conserver.