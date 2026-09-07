La garantie bancaire fait capoter le transfert de la saison : pourquoi Al-Ittihad a-t-il échoué à recruter Hadj Moussa ?

L'histoire du mercato le plus long au club saoudien d'Al-Ittihad s'est achevée sur une fin choquante. Malgré l'accord du joueur et son souhait explicite, et malgré des négociations parvenues à leurs phases finales, la transaction la plus onéreuse de cet été a échoué dans les tout derniers instants pour une raison qui n'était pas purement financière.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé que les négociations d'Al-Ittihad avec le club néerlandais du Feyenoord au sujet du recrutement de l'ailier algérien Anis Hadj Moussa se sont officiellement effondrées, bien que les deux parties soient parvenues mercredi dernier à un accord de principe prévoyant le transfert du joueur pour 27 millions d'euros, pouvant grimper à 29 millions avec les bonus, et un contrat de quatre ans.

Al-Ittihad ne s'est pas arrêté là : alors que les négociations se poursuivaient et que le Feyenoord réclamait davantage de bonus et de conditions, le club saoudien a progressivement relevé son offre pour satisfaire le souhait de l'entraîneur allemand Jens Toornstra, qui tenait au joueur comme priorité absolue après l'échec de la transaction visant le Japonais Ritsu Doan.

La dernière offre a atteint 37,5 millions d'euros comme montant de base, assortis d'incitations et de bonus pouvant porter le total à 42 millions d'euros, dans un sacrifice financier majeur qui a confirmé que le comité exécutif et la direction sportive avaient relevé le plafond de l'offre de plus de 10 millions d'euros par rapport au montant initialement prévu.

Mais l'obstacle qu'Al-Ittihad n'a pas franchi ne résidait pas dans la valeur de la transaction, mais dans son mécanisme de garantie. Les négociations se sont heurtées à la demande du Feyenoord d'obtenir une garantie bancaire complète assurant ses versements financiers, ce que la direction d'Al-Ittihad a considéré comme une exigence impossible à satisfaire dans les circonstances actuelles.

Selon le journal saoudien, fournir cette garantie signifiait placer un montant atteignant l'intégralité des 42 millions d'euros sur un compte dédié et gelé, qui resterait bloqué jusqu'aux échéances de paiement convenues, ce qui reviendrait à paralyser la capacité du club à disposer de cette énorme liquidité pendant toute la durée de l'engagement.

Al-Ittihad estime que geler ce montant de cette manière est impossible et illogique, surtout après les importantes concessions financières qu'il a consenties.

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Bien que la direction du Feyenoord penchait à l'origine pour la vente du joueur et pour tirer profit de la contrepartie historique, l'absence d'un consensus interne complet au sein du club néerlandais, avec les réserves émises tant par le directeur sportif que par l'entraîneur de l'équipe quant au départ de leur star, leur a offert un prétexte pour s'accrocher à la garantie bancaire comme condition de conclusion de la transaction. Ainsi s'est achevée l'une des négociations les plus complexes du mercato d'Al-Ittihad, alors qu'il détenait tout, sauf la garantie.