La Gantoise - Saint-Etienne - Streaming, chaîne TV, compos, horaire : tout savoir sur le match

L'AS Saint-Etienne entame ce jeudi (21h) sa campagne européenne par un duel contre La Gantoise. Goal vous dit tout sur cette rencontre de C3.

Match La Gantoise - Saint-Etienne Date Jeudi 19 septembre 2019 Coup d'envoi 21 heures

L'ENJEU DU MATCH : BIEN ENTAMER LA COMPÉTITION

GROUPE D

Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. La Gantoise 0 0 0 0 2. Oleksandriïa 0 0 0 0 3. Saint-Etienne 0 0 0 0 4. Wolfsburg 0 0 0 0

Les Verts retrouvent l'Europe avec une ambition certaine, question de tradition. Mais après un début de saison plus que contrasté, l'ASSE ne doit pas se tromper de priorité, même si Ghislain Printant nourrit de vraies ambitions dans cette Europa League.

"L'Europe et Saint-Étienne c'est une belle histoire d'amour, quand même. Le club a écrit de belles pages d'histoire en Europe. Je connais la tâche. Il faut avoir de l'ambition pour réussir dans cette ", a rappelé le coach des Verts en conférence de presse.

Refrain identique chez le capitaine Loïc Perrin. "La Ligue Europa est une très belle compétition, nouvelle, ce qui, justement, et je l'espère, va nous lancer dans cette saison, dont le début est compliqué sur le plan comptable. C'est ça, le plus important. Mais je trouve que l'état d'esprit est bon et ça va venir. Il nous manque de concrétiser nos actions dans les moments forts et de marquer les premiers. Ce que l'on montre dans le jeu est plutôt encourageant. On a eu un déficit physique en début de saison, qui s'explique. J'espère que ça se voit pendant les matches. On monte petit à petit, ce qui était plutôt à prévoir".

Diffusion TV, live streaming : où regarder le match ?

En , Rennes - Celtic est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 et RMC Story RMC Sport 100% Digital

Saint-Etienne : les joueurs disponibles

Position Le groupe de Rennes Gardiens Vermot, Ruffier, Bajic Défenseurs Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco, Perrin, Debuchy, Nadé Milieux M'Vila, Boudebouz, Camara, Youssouf, Cabaye Attaquants Diony, Khazri, Nordin, Bouanga, Hamouma, Beric, Abi

Principal absent : Jessy Moulin (blessure à la main).

Saint-Etienne : la compo probable



Ruffier - Debuchy, Moukoudi, Kolo, Trauco - M'Vila, Cabaye - Hamouma, Khazri, Nordin - Beric​

La Gantoise : ​la compo probable

Coosemans - Lustic, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare - Kums, Perbet, Odjija-Ofoe - David - Depoitre, Yaremchuk