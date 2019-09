La Gantoise - Saint-Etienne (3-2) - Toutes les réactions

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée sur le terrain de La Gantoise (2-3), ce jeudi. Retrouvez les réactions des Verts.

Loïc Perrin (défenseur et capitaine de Saint-Étienne, RMC Sport) : "On prend trois buts à l'extérieur, c'est dur de gagner des matches. Il y a forcément eu des bonnes choses, on a failli revenir sur la fin mais on se met trop de handicaps. On a été un peu naïfs certaines fois. Il faut que ça nous serve pour la suite. Un manque de sérénité ? Je ne sais pas, peut-être que ça se ressent. Mais plus on en prend (des buts), moins c'est bien. Il faut vraiment qu'on arrive à garder notre cage inviolée, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de saison. Il faut se rassurer lors des prochains matches. C'est compliqué à ce niveau de prendre un but aussi tôt. Il faut travailler et garder confiance en nous, en ce qu'on peut faire".

Romain Hamouma (milieu offensif de Saint-Étienne, RMC Sport) : "Avec ce but à la deuxième minute, on se tire une balle dans le pied. On égalise derrière mais on est des enfants sur la gestion de la blessure de Kolo (Timothée Kolodziejczak, ndlr). À la fin, on peut espérer le nul mais c'est insuffisant globalement".

Ghislain Printant (entraîneur de Saint-Etienne) : "Je suis déçu. Déçu pour les joueurs. C'est à moi de trouver les solutions avec mon staff. On va à Angers dimanche. On va dire aux joueurs les vérités mais en étant avec eux. C'est tous ensemble qu'on sortira la tête de l'eau".