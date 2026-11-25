Comment regarder La Gantoise - FK Crvena Zvezda avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Planet Group Arena

La Gantoise reçoit le FK Crvena Zvezda à la Planet Group Arena de Gand en Ligue Conférence. Les deux clubs cherchent à améliorer leur classement dans la phase de ligue.

Le club belge aborde ce match à la 18e place et doit obtenir des résultats pour éviter de se retrouver en difficulté. L’équipe de Rik De Mil s’est inclinée 1-0 face au SK Beveren en championnat le 22 novembre, un revers survenu après sa victoire 1-0 contre Courtrai plus tôt dans le mois.

La Gantoise peine à marquer sur la scène européenne ces derniers temps. Lors de sa dernière sortie continentale, elle a été tenue en échec 0-0 par KuPS.

Le FK Crvena Zvezda occupe la 15e place du même classement et se déplace avec une bien meilleure dynamique en championnat. L’équipe d’Albert Riera a battu le FK Radnik Surdulica 2-0 en Super Liga le 21 novembre et a remporté ses cinq derniers matches.

Le club serbe a également battu l’Inter Club d’Escaldes 2-1 dans cette compétition le 5 novembre. Cette série lui donne un net avantage sur le plan de la dynamique avant son déplacement en Belgique.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Europe : le FK Crvena Zvezda a remporté leurs deux rencontres de Ligue Europa en 2020. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match.

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