LA Galaxy annonce le rachat de la dernière année du contrat de dos Santos pour un montant de 6 millions de dollars

Le temps passé par l'international mexicain avec le club de la MLS est terminé.

Le LA Galaxy a exercé son rachat de la dernière année du contrat de Giovani dos Santos.



Dos Santos, âgé de 29 ans, en était à la dernière année d'un contrat de quatre ans et demi signé avec le club en 2015, et devrait gagner 6 millions de dollars (5 millions de livres) cette saison.



Le Galaxy a pu jouer la saison dernière avec dos Santos, son frère Jonathan et Romain Alessandrini sous des contrats de joueurs désignés, tandis que Zlatan Ibrahimovic avait signé un contrat plus petit.



Selon des informations circulant, Galaxy tenterait de négocier un accord restructuré avec dos Santos, qui souhaitait rester avec l'équipe et jouer aux côtés de son frère, mais LA a annoncé qu'elle avait plutôt décidé de racheter la dernière année de son contrat."Nous avons travaillé avec le joueur cette pré-saison pour parvenir à un accord qui soit le meilleur pour les deux parties", a déclaré Dennis te Kloese, directeur général de LA Galaxy, dans un communiqué. “Nous sommes arrivés à cette décision et pensons que c'est mieux pour le club et pour Giovani."Nous allons travailler avec le joueur et ses représentants pour trouver une solution sur le terrain pour la prochaine étape du joueur. Nous apprécions sa contribution à notre club et lui souhaitons le meilleur pour son avenir."