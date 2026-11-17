Partager Suivez GOAL sur Google

Les frères jumeaux Jurrien et Quinten Timber ont évoqué leur lien sur le terrain après la lourde défaite 5-0 des Pays-Bas contre l’Allemagne. Quinten a fustigé l’effondrement de l’équipe, tandis que Jurrien a donné des nouvelles rassurantes de son avenir à Arsenal.

Publicité

Un parcours commun qui vire au cauchemar à Berlin

Pour les frères jumeaux Jurrien et Quinten Timber, entrer ensemble sur le terrain sous le maillot des Pays-Bas représente l’aboutissement d’un rêve de football partagé depuis toujours. Leur dernière sortie internationale a toutefois tourné à la douloureuse épreuve familiale : l’équipe de Xavi Hernandez a subi une défaite sans précédent, 5-0 face à l’Allemagne à l’Olympiastadion.

Bien qu’ils aient déjà décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, les Néerlandais ont vu leur organisation défensive voler en éclats après la pause. Ce moment marquant pour les deux frères s’est ainsi transformé en une soirée propice à une réflexion sans complaisance.

Quinten dénonce un effondrement impardonnable

Au micro d’ESPN après le coup de sifflet final, le milieu de Crystal Palace Quinten Timber n’a pas mâché ses mots en analysant comment un match serré s’était transformé en débâcle en seconde période.

« Inacceptable. Oui, 5-0, surtout après vendredi dernier, où nous avions très bien joué. Aujourd’hui, nous n’avons pas été à la hauteur. Perdre 5-0, c’est inacceptable », a déclaré Quinten sans détour.

Publicité Publicité

« L’Allemagne est une bonne équipe. Je trouve qu’elle a bien utilisé le ballon aujourd’hui. Mais nous nous sommes quand même créé quelques occasions en première période, et le match aurait pu tourner dans l’autre sens. Puis, à un moment donné, on se retrouve menés 2-0, 3-0 et on laisse filer le match, trop facilement à mon avis. Je pense que le plus difficile dans le football, c’est que, quand tout va bien, il est facile de bien jouer. Quand les choses vont moins bien et que l’équipe ne joue pas bien, le plus dur est de savoir comment renverser la situation ou de trouver ce qu’il faut faire pour y parvenir. J’ai vu que nous avions eu du mal à le faire. »

Related Topics

Jurrien reconnaît la douleur et la réalité tactique

Aligné à un poste inhabituel d’arrière gauche, le défenseur d’Arsenal Jurrien Timber a partagé le constat douloureux de son jumeau, reconnaissant que le score constituait un sévère rappel à la réalité pour l’ensemble du groupe.

« Perdre 5-0, ça fait tout simplement mal. Pour un sportif, ce n’est jamais agréable quand on joue au football, et aujourd’hui ne fait pas exception », a admis Jurrien.

Publicité

« En première période, nous aurions pu mener. En seconde, nous avons presque eu de la chance de ne perdre que 5-0. Il y a beaucoup à apprendre aujourd’hui, c’est une bonne leçon. Quant au fait de changer de poste à certains moments, je l’ai déjà fait souvent et j’y suis plutôt habitué dans l’ensemble. Le sélectionneur a dit qu’il était notre joker, que nous pouvions l’utiliser partout. C’est positif pour lui, c’est pratique pour lui d’avoir un joueur qu’il peut utiliser à plusieurs postes. Cela lui convient, et à moi aussi. »

Le lien fraternel, les leçons et l’avenir en club

Malgré la profonde déception de cette fenêtre internationale, les deux frères ont souligné que leur lien unique sur le terrain restait une force à l’approche des quarts de finale de mars et de leurs échéances en club.

Publicité

« C’est toujours un honneur de jouer pour l’équipe nationale des Pays-Bas. C’est encore plus spécial avec Jurrien. On apprend une nouvelle fois », a confié Quinten. « Vous parlez d’une gueule de bois, mais, au bout du compte, il faut réfléchir ensemble, apprendre, voir ce qu’il fallait mieux faire et aller de l’avant. Nous travaillons à atteindre un objectif en équipe, et moi aussi, personnellement. C’est surtout comme cela que j’essaie de voir les choses. »

Dans la morosité de l’après-match, Jurrien a également apporté une note plus réjouissante en donnant des nouvelles rassurantes de son avenir à Arsenal : « Je me plais vraiment dans mon simple Arsenal, j’espère y rester plus longtemps... Ça va bien se passer. Il ne reste qu’à signer. Je me sens chez moi, je prends du plaisir. Donc je gagne aussi à Londres maintenant. Nous nous en sortons bien et je pense que nous allons nous battre pour des trophées dans les années à venir. »