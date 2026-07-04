La France s'est qualifiée, non sans mal, pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont longtemps peiné à marquer face au Paraguay, qui s'en est constamment tiré à bon compte malgré des fautes violentes et déloyales. C'est finalement un penalty de Kylian Mbappé qui a fait la différence à Philadelphie : 1-0. La France affrontera le Maroc en quarts de finale jeudi à 21 h (heure néerlandaise).

Auparavant, le Paraguay avait créé la surprise en éliminant l’Allemagne aux tirs au but en huitièmes de finale, et les Sud-Américains avaient déjà multiplié les fautes violentes et sournoises, une tactique qu’ils ont rééditée face aux Bleus.

Dès l’entame, le Paraguay s’est retranché dans sa moitié de terrain, compliquant la tâche des attaquants Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. La chaleur, proche de 40 °C, a par ailleurs pesé sur le rythme des joueurs.

La première occasion franche n’est intervenue qu’à la veille de la mi-temps, lorsque la frappe de Manu Koné a frôlé le but d’Orlando Gil. Peu après la reprise, Mbappé s’est montré dangereux, mais une légère poussée l’a empêché de se démarquer suffisamment pour placer sa tête au but.

Le match a failli dégénérer lorsque Matías Galarza a asséné un coup de coude à Mbappé, mais l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, assisté du VAR, a laissé l’incident sans sanction. Par la suite, l’équipe arbitrale a laissé passer de nombreuses fautes paraguayennes, notamment un tacle sur le tibia de Mbappé et un coup de coude de Gabriel Ávalos à l’encontre de Dayot Upamecano.

Même après la pause, les Bleus peinaient à percer le verrou défensif d’Orlando Gill. Il fallut attendre une action du remplaçant Désiré Doué pour que la rencontre bascule : l’attaquant du Paris Saint-Germain fut retenu par Gustavo Gómez, provoquant un penalty transformé par Mbappé (1-0).

Le Paraguay, trop limité offensivement, ne put mettre en danger les Bleus en fin de match, se contentant de multiplier les fautes, parfois très dures, dans les dernières minutes. La France, sereine malgré la chaleur, peut désormais se projeter vers son quart de finale face au Maroc.