La France s’impose de justesse face à une Turquie courageuse et termine en tête de son groupe en Ligue des nations

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La France a connu une soirée laborieuse face à la Turquie en Ligue des nations. Elle s’est néanmoins imposée 2-1 à Bordeaux et se qualifie pour les quarts de finale en terminant en tête du groupe A.

La France a cherché d’emblée à ouvrir le score. Adrien Rabiot s’est heurté au gardien turc Berke Özer et Rayan Cherki a tiré juste à côté. Les Français ont compté jusqu’à 73 % de possession de balle et ont encore pesté quand Özer a empêché Bradley Barcola de marquer.

La Turquie a tenu bon et guetté les occasions de contre-attaquer. Deniz Gül a mis Mike Maignan à l’épreuve, mais le gardien a évité à la France de se retrouver menée. Demi-finaliste de la Coupe du monde, la France a dominé et monopolisé le ballon, sans parvenir à marquer en première période. Özer a également frustré Michael Olise et un but de Kylian Mbappé a été refusé pour hors-jeu.

La France a finalement ouvert le score peu après la pause. Le défenseur turc Emirhan Topçu a malencontreusement envoyé le ballon dans son propre but. L’équipe du sélectionneur Zinédine Zidane a ainsi repris la première place du groupe A. Elle a vite semblé sur le point de la perdre à nouveau lorsque Arda Güler a marqué de près pour la Turquie. Mais le but a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

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Après un peu plus d’une heure de jeu, Zidane a décidé de procéder à plusieurs changements. Rabiot et Barcola sont sortis, remplacés par Eduardo Camavinga et Eli Junior Kroupi.

Un choix payant pour Zidane : à dix minutes de la fin, Kroupi a inscrit le but du 2-0 sur une passe de Cherki. La résistance turque était alors brisée à Bordeaux.

L’ancien joueur du NEC Ferdi Kadioglu est encore entré en jeu pour la Turquie dans les dernières minutes. Abdülkerim Bardakci a réduit le score à la dernière minute, mais trop tard pour éviter la défaite.