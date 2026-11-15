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L'équipe de France a arraché une victoire importante face à son hôte turc, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des nations.

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Les deux buts français ont été inscrits par Amirhan Toptchou (49e, contre son camp) et Elye Junior Kroupi, à la 80e minute, tandis que l'unique but de la Turquie a été l'œuvre d'Abdülkerim Bardakcı (90e).

L'équipe de France porte ainsi son total à 13 points en tête du groupe, tandis que la Turquie reste sans le moindre point à la dernière place.

Lors de la journée précédente, la France s'était inclinée face à l'Italie sur le score de trois buts à un, alors que la Turquie avait subi la défaite devant la Belgique deux buts à un.

Les deux sélections s'étaient déjà rencontrées lors de la première journée de la phase de groupes de l'édition actuelle, et la France l'avait emporté un but à zéro, dans un match disputé sur le terrain de la sélection turque.

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La France a abordé cette rencontre avec un seul objectif, la victoire, notamment après sa défaite 3-1 face à l'Italie un peu plus tôt.

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L'équipe de France était quasiment assurée de sa qualification pour les quarts de finale, mais elle visait la première place du groupe.

La France a rapidement pris le contrôle du déroulement du match, se procurant quelques occasions prometteuses d'entrée par l'intermédiaire de Cherki (13e), Rabiot (14e) et Mbappé, de retour de blessure, qui a contraint le gardien de la sélection turque, Berke Özer, à repousser avec brio un ballon sur sa ligne de but (15e).

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Les Français ont connu plusieurs phases de domination, alternant entre contres rapides et possession réfléchie.

Kylian Mbappé, qui représentait une menace permanente dès que l'occasion se présentait, a exploité les failles de la défense turque, mais le gardien a repoussé sa frappe (34e), tandis que Maignan sauvait sa cage avec brio sur la première offensive turque, une frappe de Yüksek (35e).

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En face, Özer était pleinement concentré, comme en témoigne sa parade sur une tentative d'Olise (38e), tandis qu'un but de Mbappé était annulé pour hors-jeu (39e).

La France a fait la différence en seconde période

La France a maîtrisé le déroulement du match, paraissait menaçante et le gérait bien, tout en devant se méfier des Turcs, eux aussi capables de se créer des occasions dans la surface adverse. Les milieux de terrain ont parfois laissé en difficulté les défenseurs français sur le plan défensif.

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En attaque, Mbappé a dissipé tous les doutes sur sa condition physique, mais le joueur du Real Madrid, tout comme Olise et Barcola, manquait encore un peu de précision dans le dernier tiers du terrain.

Après la pause, Guillaume Restes a remplacé Mike Maignan, blessé, dans les buts. La France a rapidement ouvert le score. Sur un corner tiré par Cherki, Rabiot a dévié le ballon de la tête au premier poteau. Pressé par Barcola et Jacquet, Toptchou a envoyé le ballon dans ses propres filets.

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Güler, le joueur du Real Madrid, qui s'est vu refuser un but pour hors-jeu, dirigeait clairement son équipe, mais il a souffert à maintes reprises face à la défense de l'équipe de France, dont le rendement a parfois été quelque peu irrégulier, mais qui s'est montrée très concentrée lorsque le ballon était entre les pieds de l'ancien joueur de Fenerbahçe.

Zinedine Zidane a également procédé à des changements dans son onze, en lançant Camavinga et Elye Junior Kroupi, tandis qu'Özer sauvait sa cage sur plusieurs occasions franches.

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Le gardien turc a réussi à repousser une autre frappe, d'abord de Mbappé (64e), puis de Kroupi (67e).

L'équipe de France a eu du mal à creuser l'écart et était constamment sous la menace de l'égalisation. Il convient de noter que les attaquants français n'ont pas exploité les nombreux espaces laissés par la défense turque, à l'image du contre rapide mal négocié par Mbappé (76e).

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Camavinga a tenté une frappe de loin, mais son tir est passé à côté du poteau (77e).

Elye Junior Kroupi a inscrit le deuxième but lors de son deuxième match avec l'équipe de France. Cherki a transmis le ballon au joueur de Bournemouth dans la surface, et l'attaquant l'a logé dans les filets d'Özer, qui a semblé un peu désemparé (2-0).

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Le score n'en est pas resté là, puisque Bardakcı a réduit l'écart dans les derniers instants du match, inscrivant un but de la tête sur un corner tiré par Güler.

La défense française était hors de son match sur ce but, et Zidane n'était pas du tout satisfait.

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Rappelons que l'équipe de France connaîtra son adversaire en quart de finale de la Ligue des nations européenne lors du tirage au sort de vendredi prochain.