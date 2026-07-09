La France rejoint l'Allemagne et le Brésil au panthéon des nations ayant réalisé cet exploit, au terme d'une rencontre maîtrisée face au Maroc

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant le Maroc 2-0 ce jeudi soir au stade de Boston, en quarts de finale.

Kylian Mbappé a ouvert le score pour la France à la 60e minute, avant qu’Ousmane Dembélé n’assure la qualification en inscrivant le deuxième but à la 66e minute. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre entre l’Espagne et la Belgique.

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Grâce à cette qualification, les Bleus deviennent la troisième nation de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre le dernier carré lors de trois éditions consécutives.

Seules deux équipes avaient réussi cet exploit avant les Bleus : l’Allemagne, qui l’a accompli à deux reprises (1982-1990 et 2002-2014), et le Brésil (1994-2002).

Les Bleus intègrent ce club très fermé en atteignant le dernier carré des éditions 2018, 2022 et 2026.

Les Bleus avaient d’abord dominé la Suède (3-0) au premier tour à élimination directe, puis ils avaient ensuite battu le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale.



