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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

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La France rejoint l'Allemagne et le Brésil au panthéon des nations ayant réalisé cet exploit, au terme d'une rencontre maîtrisée face au Maroc

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Brésil
France
Maroc
É.-U.
Allemagne
Paraguay
Brésil

La France maintient sa dynamique en se qualifiant une nouvelle fois pour les phases finales de la Coupe du monde.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant le Maroc 2-0 ce jeudi soir au stade de Boston, en quarts de finale.

Kylian Mbappé a ouvert le score pour la France à la 60e minute, avant qu’Ousmane Dembélé n’assure la qualification en inscrivant le deuxième but à la 66e minute. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre entre l’Espagne et la Belgique.

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Grâce à cette qualification, les Bleus deviennent la troisième nation de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre le dernier carré lors de trois éditions consécutives.

Seules deux équipes avaient réussi cet exploit avant les Bleus : l’Allemagne, qui l’a accompli à deux reprises (1982-1990 et 2002-2014), et le Brésil (1994-2002).

Les Bleus intègrent ce club très fermé en atteignant le dernier carré des éditions 2018, 2022 et 2026.

Les Bleus avaient d’abord dominé la Suède (3-0) au premier tour à élimination directe, puis ils avaient ensuite battu le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale.


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