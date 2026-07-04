Ayub Bouadi, le milieu de terrain vedette de l’équipe nationale marocaine âgé de 18 ans, continue d’éblouir le monde entier par ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde 2026. Il s’impose comme l’une des révélations majeures du tournoi et attire l’attention des géants du football européen.

Dans une interview accordée au site « The Athletic », Aubert Fournier, directeur technique de la Fédération française de football, a reconnu que la perte de ce jeune joueur prometteur de Lille au profit du Maroc représentait « une grande perte » pour le football français, soulignant que Bouadi était « un talent que nous suivons depuis de nombreuses années et dont nous savons qu’il est unique en son genre à son âge ».

Formé en France, il a d’abord porté les couleurs tricolores chez les jeunes, mais le Maroc a finalement gagné sa confiance au terme d’une concurrence acharnée, faisant de lui un pilier des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du monde.

Fournier a révélé que Bouadi figurait dans les plans du sélectionneur français Didier Deschamps avant le tournoi, mais que la concurrence acharnée au milieu de terrain ne lui garantissait pas de temps de jeu immédiat ; Deschamps estimant qu’il « n’était pas encore prêt », contrairement au Maroc qui lui a immédiatement ouvert les portes de son onze de départ.

Le dirigeant tricolore a par ailleurs souligné que le Maroc avait manifesté un intérêt plus soutenu pour ce jeune talent, notamment par des visites régulières de responsables et une communication directe avec sa famille, éléments décisifs dans ce bras de fer pour son recrutement.

Dès la rencontre d’ouverture face au Brésil, il a ébloui les observateurs par sa maturité technique et ses qualités tactiques, attirant aussitôt l’intérêt de géants européens comme le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal et Manchester United.

Ce samedi, il espère guider le Maroc vers une victoire face au Canada en huitièmes de finale et ainsi offrir aux Lions de l’Atlas un historique quart de finale dans cette Coupe du monde.