La Fédération française de football a enfin présenté Zinédine Zidane comme le nouveau sélectionneur. Il succède ainsi à Didier Deschamps.

Philippe Diallo a présenté Zidane mardi matin lors d’une conférence de presse spécialement organisée par la Fédération Française de Football. Le nouveau sélectionneur prendra ses fonctions le 1er août et a signé un contrat de quatre ans.

« Je l’ai souvent dit : il n’y a rien de plus beau que l’équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une immense source de fierté de devenir sélectionneur », a déclaré Zidane. « J’ai refusé beaucoup d’offres ces quatre à cinq dernières années. Après le Real Madrid, je ne voulais qu’un seul poste : devenir sélectionneur de la France. »

Zizou devra conduire la France à l’Euro 2028 et à la Coupe du monde 2030, et aller chercher de nouveaux succès. En tant que joueur de la sélection nationale, il avait déjà connu ces réussites. En 1998, il a remporté la Coupe du monde, avant d’ajouter l’Euro deux ans plus tard. En 2006, Zidane a terminé deuxième de la Coupe du monde et a fait ses adieux au football international sur un carton rouge, après avoir asséné son célèbre coup de tête à Marco Materazzi.

L’ancien entraîneur du Real Madrid était depuis longtemps considéré comme le successeur rêvé de Deschamps, mais son intronisation est longtemps restée en suspens. Depuis novembre 2025, Zidane était déjà cité avec insistance comme le nouveau sélectionneur de la France. Deschamps avait auparavant annoncé qu’il arrêterait après la Coupe du monde.

Deschamps quitte son poste de sélectionneur des Bleus après quatorze ans. Durant cette période, il a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations en 2021. En janvier 2025, le Français avait annoncé qu’il partirait après la Coupe du monde 2026. Lors de son tournoi d’adieu, la France a terminé à une décevante quatrième place.