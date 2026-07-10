La France pousse un soupir de soulagement avant la demi-finale de la Coupe du monde

La star Kylian Mbappé a suscité une vive inquiétude dans le milieu du football français après avoir chuté sur la pelouse vingt minutes avant la fin du quart de finale remporté 2-0 par les Bleus face au Maroc ; le staff médical est immédiatement intervenu pour lui appliquer une poche de glace sur le pied droit, hier soir jeudi.

Malgré cette alerte, le meilleur buteur de cette édition de la Coupe du monde, avec 8 réalisations au compteur (à égalité avec la star argentine Lionel Messi), a rapidement dissipé les craintes ; il a d’abord sauté et dansé avec enthousiasme devant les supporters français pour célébrer la qualification, puis échangé calmement avec ses coéquipiers. De plus, des proches du camp des Bleus ont déclaré ce vendredi au journal « L’Équipe » : « Tout ira bien, ce n’est qu’une simple contusion ».

Mbappé reste vigilant avec cette zone depuis sa grave blessure à la cheville droite en finale de la Coupe de France 2020 contre Saint-Étienne ; un choc violent peut toujours y provoquer de vives douleurs.

L’attaquant français a bénéficié d’un repos forcé ce vendredi, tout comme le reste de ses coéquipiers, et l’intensité de ses efforts pourrait être adaptée si la douleur revenait à l’entraînement, prévu samedi. Sauf coup de théâtre, il devrait être opérationnel mardi prochain à Dallas pour disputer la demi-finale face au vainqueur du match Espagne-Belgique.

Par ailleurs, les Bleus devraient récupérer le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni ; En effet, après avoir manqué le quart de finale en raison d’une blessure au tendon d’Achille subie à la veille du huitième contre le Paraguay, les cinq jours de convalescence ont permis au Madrilène de retrouver son niveau et de réintégrer le groupe.

Si son niveau de forme le confirme, il devrait reprendre sa place de titulaire au détriment de Mano Koné. Malgré les solides prestations du Toulousain, l’ancien joueur du TFC demeure la deuxième option de Didier Deschamps, derrière Chouaméni, vice-capitaine des Bleus.

Par ailleurs, l’ensemble du groupe a profité d’une journée exceptionnelle consacrée à ses proches (familles, amis, agents), tout en s’engageant à regagner l’hôtel avant 20 heures, heure locale. Certains joueurs ont mis à profit ces heures libres pour dîner et célébrer leur qualification, d’autres avaient envisagé de quitter Boston pour visiter d’autres villes américaines avant d’y renoncer sur les conseils des agents de sécurité.

Les Bleus regagneront ce lundi leur camp de base à l’université Bentley, puis s’envoleront mardi après-midi vers Dallas ; Ce départ anticipé permet d’honorer les obligations médiatiques fixées lundi matin, et d’éviter ainsi un voyage de quatre heures le jour même, afin de préserver le groupe de la fatigue et de la pression du calendrier. La délégation française retrouvera Boston immédiatement après la rencontre.