Selon Foot Mercato, William Saliba serait blessé. Le défenseur d’Arsenal pourrait être absent plusieurs semaines, ce qui menace sa participation à la Coupe du monde.

Les problèmes ont commencé lors de la finale de la Ligue des champions samedi dernier, que les Gunners ont perdu aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. Saliba, déjà à court de forme, a tout de même disputé l’intégralité de la rencontre, y compris les prolongations, ce qui aurait pu aggraver sa lésion, selon le média.

La nature précise de cette lésion n’a pas encore été dévoilée, mais la FFF (Fédération Française de Football) suit le dossier avec attention.

Avec 31 sélections au compteur, le défenseur s’est imposé ces dernières années comme un pilier de l’équipe de Didier Deschamps. Lors de la dernière Coupe du monde, il était encore remplaçant, mais depuis, il est devenu un titulaire quasi-incontournable.

En cas de forfait, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández et Jules Koundé se tiennent prêts pour prendre sa place aux côtés de Dayot Upamecano.

La France, tête de série du groupe I, débutera sa compétition le 16 juin face au Sénégal, puis affrontera la Norvège et l’Irak. Didier Deschamps espère pouvoir compter sur son défenseur, mais l’incertitude demeure.