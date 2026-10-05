L'équipe de France a encaissé un coup face à la Belgique, après avoir terminé la première période menée sur le score d'un but à zéro, lors de la confrontation qui les oppose ce lundi soir au Stade de France, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le joueur de Benfica, Dodi Lukebakio, a ouvert le score en faveur de la sélection belge, profitant d'une magnifique passe décisive de Roméo Lavia, mettant les Bleus en difficulté avant le coup d'envoi de la seconde période.

Le retard d'un but concédé par la France n'était pas la seule crise révélée par les 45 premières minutes, puisque la sélection française a poursuivi ses difficultés flagrantes devant le but au cours des premières périodes.









Selon le réseau « Stats Foot » français, la sélection française n'a pas réussi à marquer le moindre but en première période lors de ses 8 derniers matchs consécutifs, soit la plus longue série du genre pour les Bleus depuis la période comprise entre mai et octobre 2010, lorsque la série avait atteint 9 matchs.

La sélection française n'est plus désormais qu'à un seul match d'égaler sa pire série historique en matière de non-réalisation en première période, un chiffre qui reflète clairement la crise offensive à laquelle l'équipe est confrontée en début de match.

Menée face à la Belgique, la sélection française est appelée à changer rapidement la donne en seconde période, si elle veut éviter de compliquer sa situation et de s'incliner sur sa pelouse.







