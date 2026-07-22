Selon nos informations, le ministère français des Sports a commandé en 2024 un rapport pour évaluer la capacité du pays à organiser une Coupe du monde de football. Les conclusions positives ont poussé Le Parisien à spéculer sur une possible candidature de la France pour l’édition encore à attribuer.

La prochaine Coupe du monde, en 2030, se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc (avec des matchs d’ouverture en Argentine, au Paraguay et en Uruguay), tandis que celle de 2034 aura lieu en Arabie saoudite. Si la France se portait candidate, elle ne pourrait donc être prise en considération qu’en 2038 au plus tôt, ce qui reste toutefois incertain. Or, comme le tournoi 2030 se tiendra en Europe, en Afrique et partiellement en Amérique du Sud, puis celui de 2034 en Asie, le calendrier de la FIFA devrait ensuite revenir à la confédération CONCACAF en 2038. Les États-Unis pourraient donc candidater pour organiser l’épreuve douze ans seulement après l’édition qu’ils viennent d’accueillir.

La France devrait donc, si elle confirme son intention, reporter sa candidature à l’édition 2042. D’ici là, le nombre de participants pourrait passer à 64 équipes, ce qui obligerait l’Hexagone à chercher un coorganisateur. Selon Le Parisien, l’Allemagne, dernière nation à avoir accueilli la compétition en 2006, apparaît comme le partenaire le plus évident.

La France a organisé sa dernière Coupe du monde en 1998, l’Allemagne en 2006.

La France a organisé sa dernière Coupe du monde à domicile en 1998 ; à l’époque, les Bleus, emmenés par la superstar Zinedine Zidane, avaient remporté le titre. Le dernier grand tournoi à s’être déroulé en France était l’Euro 2016, lors duquel l’équipe tricolore avait terminé vice-championne d’Europe.

Le dernier tournoi organisé outre-Rhin remonte à seulement deux ans : lors de l’Euro 2024, la Mannschaft a été éliminée en quarts de finale devant son public. La dernière Coupe du monde disputée sur le sol allemand, à l’été 2006, reste quant à elle dans les mémoires et est entrée dans l’histoire sous le nom de « conte de fées de l’été ». L’Allemagne, pays hôte, avait alors terminé troisième de la compétition.