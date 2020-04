La France, deuxième pays avec le plus de joueurs évoluant à l'étranger

Les joueurs français continuent de bien s'exporter à l'étranger. Selon une étude publiée ce lundi par l'Observatoire du football, la est même le deuxième exportateur de joueurs de football à travers le monde, derrière l'indétrônable .

