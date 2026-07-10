La France continue de battre des records mondiaux… et met fin à la série historique du Maroc

L’équipe de France a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les demi-finales, jeudi soir, grâce à une victoire 2-0 face au Maroc. Ce succès a mis fin à la série impressionnante de 34 matchs sans défaite des « Lions de l’Atlas » et a permis aux « Bleus » d’établir plusieurs records significatifs.

Les Bleus ont ainsi interrompu la série historique de 34 matchs sans défaite toutes compétitions confondues des Marocains, d’après les données de Live Score.

Selon Stats Foot, il s’agit seulement de la deuxième défaite du Maroc par plus d’un but d’écart en Coupe du monde contre une sélection européenne, après son revers 2-0 face à la même France en demi-finale de l’édition 2022.

Selon les données de Stats Foot, les Bleus alignent désormais huit succès consécutifs en matchs officiels, leur meilleure série depuis la période septembre 2002-juin 2004, marquée par quatorze victoires d’affilée.

Stats Foot précise que les Bleus atteignent les demi-finales de la Coupe du monde pour la huitième fois de leur histoire.

Seule l’Allemagne fait mieux, avec douze demi-finales, tandis que la France rejoint le Brésil à huit.

Les Bleus atteignent par ailleurs le dernier carré pour la troisième édition consécutive, une performance réalisée jusqu’ici uniquement par le Brésil et l’Allemagne.

Selon Opta, ce succès face au Maroc est le 45e de l’équipe de France en Coupe du monde.

Les Bleus rejoignent ainsi l’Italie à la quatrième place du classement des équipes les plus victorieuses de l’histoire de la compétition, dominé par le Brésil (79 victoires), l’Allemagne (70 victoires) et l’Argentine (52 victoires).

En demi-finale, les Bleus défieront le vainqueur du quart de finale Espagne-Belgique, avec pour objectif de conquérir un troisième titre mondial.