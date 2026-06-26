La France connaît désormais son adversaire en 16es de finale

Les contours des 32^(es) de finale de la Coupe du monde 2026 se dessinent progressivement à l’approche de la conclusion de la phase de groupes, Les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience le coup d’envoi de la troisième journée, dimanche prochain, qui fixera définitivement l’identité de toutes les équipes qualifiées ainsi que les affiches de ce premier Mondial à 48 sélections.

Selon le journal français L’Équipe, les Bleus ont 99,2 % de chances d’affronter la Suède au prochain tour, sous réserve que les résultats actuels des groupes soient confirmés.

La Suède, actuellement troisième du groupe F avec une victoire, un nul et une défaite, figure parmi les principales candidates à la qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Les affiches déjà validées pour les seizièmes de finale promettent des duels de haut niveau : Afrique du Sud – Canada, Brésil – Japon, Pays-Bas – Maroc, Côte d’Ivoire – Norvège et États-Unis – Bosnie-Herzégovine. La rencontre France – Suède, elle, attend encore confirmation officielle, laquelle interviendra à l’issue de la dernière journée.