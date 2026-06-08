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Michael OliseIMAGO
Siep Engelen

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La France conclut sa série de matchs de préparation à la Coupe du monde par une victoire face au 70e du classement FIFA ; triplé exceptionnel de Michael Olise

France vs Irlande du Nord
France
Irlande du Nord
Matchs Amicaux
M. Olise

Lundi soir, l’équipe de France a aisément dominé son dernier match amical avant la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont battu l’Irlande du Nord 3-1.  

Dominateurs dès l’entame, les Bleus se sont créés plusieurs occasions par Michael Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé, étouffant des Nord-Irlandais clairement dépassés. 

Le score est finalement ouvert juste avant la mi-temps : une frappe manquée d’Ousmane Dembélé revient heureusement à Olise, qui pousse le ballon dans le but presque vide (1-0). 

Jamie Donley a bien égalisé dans le temps additionnel de la première période, mais l’arbitre a refusé le but pour une faute. Après la pause, les Bleus ont rapidement repris leur marche en avant : à la 49^e minute, une frappe puissante d’Olise a fait 2-0. 

Les Bleus ont ensuite levé le pied et concédé le 2-1 : bien servi par Shea Charles, Patrick Kelly n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. 

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D’une magnifique frappe depuis l’extérieur de la surface, qui a rebondi sur l’intérieur du poteau avant de finir au fond des filets, il a porté le score à 3-1. Par l’action qui a précédé le tir, ce but rappelait fortement Arjen Robben. 

Les Bleus entameront la Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal, avant de défier l’Irak puis la Norvège. 

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