La France est en train de gâcher complètement la petite finale de la Coupe du monde. À la mi-temps à Miami, l'équipe de Didier Deschamps, qui s'apprête à quitter ses fonctions, est menée 0-4 par une équipe d'Angleterre bien plus incisive et plus forte.

Ousmane Dembélé a débuté sur le banc côté français, tandis que Jude Bellingham, Harry Kane et Anthony Gordon comptaient parmi les remplaçants anglais. L’équipe de Thomas Tuchel a idéalement entamé la rencontre : Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute d’une frappe lointaine.

Les Anglais ont alors pris confiance : un tir à bout portant de Marcus Rashford a été repoussé par une défense française déjà en difficulté. Les Bleus ont ensuite légèrement relevé la tête : Rayan Cherki a contraint Dean Henderson à sa première intervention. La rencontre restait rythmée, et l’Angleterre a même protesté lorsque le but de Bukayo Saka, qui aurait fait 0-2, a été refusé pour hors-jeu.

Le 0-2 est finalement tombé lorsque Rice a tiré un corner parfait et qu’Ezri Konsa a placé le ballon de la tête dans le coin droit. Kylian Mbappé, notamment, semblait sonné par ce début de match catastrophique des Bleus, qui ont semblé souffrir de la chaleur à Miami et ont accueilli la pause avec soulagement. Juste après la reprise, Mbappé a contourné Henderson, mais Marc Guéhi a dégagé le ballon sur la ligne. L’arbitre assistant signale un hors-jeu, mais la décision est discutable.

Après un peu plus d’une demi-heure, Mike Maignan repoussait des poings une frappe puissante de Rashford. Le match allait d’un camp à l’autre, Mbappé se heurtant à Henderson. C’est même l’Angleterre qui portait le score à 0-3 lorsque Saka concluait une passe de Rashford. La défense française était à nouveau déjouée et toute la tension semblait s’être dissipée avant même la mi-temps. Juste avant la mi-temps, Saka a inscrit le 0-4.