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imago-sport-1080223521.jpgZUMA Press Wire
Rian Rosendaal

Traduit par

La France a été totalement dominée par l’Angleterre en petite finale

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde

La France est en train de gâcher complètement la petite finale de la Coupe du monde. À la mi-temps à Miami, l'équipe de Didier Deschamps, qui s'apprête à quitter ses fonctions, est menée 0-4 par une équipe d'Angleterre bien plus incisive et plus forte.

Ousmane Dembélé a débuté sur le banc côté français, tandis que Jude Bellingham, Harry Kane et Anthony Gordon comptaient parmi les remplaçants anglais. L’équipe de Thomas Tuchel a idéalement entamé la rencontre : Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute d’une frappe lointaine. 

Les Anglais ont alors pris confiance : un tir à bout portant de Marcus Rashford a été repoussé par une défense française déjà en difficulté. Les Bleus ont ensuite légèrement relevé la tête : Rayan Cherki a contraint Dean Henderson à sa première intervention. La rencontre restait rythmée, et l’Angleterre a même protesté lorsque le but de Bukayo Saka, qui aurait fait 0-2, a été refusé pour hors-jeu.

Le 0-2 est finalement tombé lorsque Rice a tiré un corner parfait et qu’Ezri Konsa a placé le ballon de la tête dans le coin droit. Kylian Mbappé, notamment, semblait sonné par ce début de match catastrophique des Bleus, qui ont semblé souffrir de la chaleur à Miami et ont accueilli la pause avec soulagement. Juste après la reprise, Mbappé a contourné Henderson, mais Marc Guéhi a dégagé le ballon sur la ligne. L’arbitre assistant signale un hors-jeu, mais la décision est discutable.

Après un peu plus d’une demi-heure, Mike Maignan repoussait des poings une frappe puissante de Rashford. Le match allait d’un camp à l’autre, Mbappé se heurtant à Henderson. C’est même l’Angleterre qui portait le score à 0-3 lorsque Saka concluait une passe de Rashford. La défense française était à nouveau déjouée et toute la tension semblait s’être dissipée avant même la mi-temps. Juste avant la mi-temps, Saka a inscrit le 0-4. 

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