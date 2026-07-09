La France s'est qualifiée de manière convaincante pour les demi-finales de la Coupe du monde. Au Gillette Stadium de Foxborough, les Bleus ont dominé le Maroc, qui n'a jamais réussi à prendre le contrôle du match. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont fait la différence en l'espace de six minutes après la reprise : 2-0. La France affrontera l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, mais l’incertitude demeure quant à la présence de Mbappé, contraint de quitter ses partenaires pour des raisons de santé non précisées.

Côté marocain, Ismael Saibari, blessé, a cédé sa place en pointe à Bilal El Khannouss, tandis que Chemsdine Talbi a pris le couloir gauche. Noussair Mazraoui (défenseur central) et Anass Salah-Eddine (arrière gauche) étaient également titulaires.

Dès l’entame, les Bleus ont pris le contrôle et auraient ouvert le score dès la 4^e minute : bien servi sur corner, Dayot Upamecano a placé sa tête trop au centre, offrant à Yassine Bounou l’occasion de repousser le danger.

Les Marocains ont survécu à ce départ tonitruant, puis se sont regroupés en un bloc compact, guettant avec concentration les opportunités de contres, qui se sont néanmoins multipliées. Les occasions les plus dangereuses sont toutefois restées françaises : la tête d’Ousmane Dembélé, suite à un centre millimétré de Désiré Doué, a ainsi frôlé le cadre.

Peu après, Mazraoui a taclé Mbappé en retard, provoquant un penalty immédiat. L’arbitre Facundo Tello n’a pas hésité et a désigné le point de penalty. Mbappé s’est présenté, mais son tir mou et roulé a été repoussé par Bounou, bien parti sur sa droite.

On pouvait s’étonner que les Bleus n’aient pas encore ouvert le score. Ils se sont créé une nouvelle occasion en or après une perte de balle apparemment fatale d’Ayyoub Bouaddi au milieu de terrain. Doué a alors sprinté vers Bounou avant de décocher un tir trop faible, facilement capté par le gardien.

Le Maroc a mieux entamé la seconde période, se montrant plus rapide et plus présent dans le camp français. Les Lions de l’Atlas ont parfois trouvé des espaces pour développer leur jeu, sans toutefois en tirer pleinement profit. La France a rapidement repris le contrôle.

À l’heure de jeu, les Bleus ont enfin ouvert le score. Mbappé a profité de l’espace laissé par Issa Diop, dont les jambes se sont refermées trop tard. L’attaquant a enroulé sa frappe au-dessus du défenseur central pour loger le ballon dans le coin opposé, battant Bounou : 1-0.

Ce huitième but de Mbappé dans cette Coupe du monde, et son vingtième en phase finale – à une seule unité du record de Lionel Messi (21) – a constitué un coup au moral pour les Marocains. Six minutes après l’ouverture du score, Mbappé a lancé Dembélé, qui a conclu dans le coin opposé depuis la limite de la surface : 2-0.

Le Maroc, malgré son courage, ne disposait pas de suffisamment de profondeur pour mettre la France en difficulté dans les dernières minutes. Il est révélateur que Mike Maignan n’ait dû s’employer sur un premier tir marocain cadré qu’à la 83^e minute ; la frappe placée d’Azzedine Ounahi n’a fait qu’une bouchée pour le gardien français.



