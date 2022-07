La France a brisé la malédiction des quarts de finale, mais Diacre, l'entraîneur controversé, peut-elle les mener au sacre à l'Euro féminin ?

Après avoir passé le cap de quarts, la sélectionneur des Bleues va essayer de continuer à faire taire ses détracteurs.

La France, qui abrite le club le plus titré d'Europe et plusieurs des meilleures joueuses du monde, participera mercredi à la toute première demi-finale de l'Euro féminin. Il est remarquable qu'elles ne soient jamais arrivées à ce stade de la compétition auparavant. Pendant des années, la France a été frappé par la malédiction des quarts de finale, perdant ses trois derniers matches consécutifs dans cette compétition.

1ère demi de son histoire à l'Euro

La semaine dernière, cette série a finalement pris fin grâce à une victoire en prolongation sur les Pays-Bas. "Le plafond de verre s'est enfin brisé", écrit L'Equipe, "éparpillant des milliers d'éclats de soulagement". "En tant que joueurs sur le terrain, nous n'avons jamais eu de doutes", a déclaré la joueuse du match Selma Bacha à l'UEFA après coup. "L'équipe a été parfaite ce soir. Les leaders nous ont vraiment poussés vers l'avant et nous avons continué à y croire."

Après avoir surmonté ce qui a dû être un véritable blocage mental, l'heure de la France pourrait-elle enfin sonner ? Un coup d'œil sur l'équipe souligne qu'elle possède le talent nécessaire pour remporter l'Euro. Wendie Renard, la joueuse la plus titularisée en Ligue des champions - un trophée qu'elle a remporté huit fois avec Lyon - est leur capitaine. Au milieu de terrain, elles ont Grace Geyoro, qui est la capitaine du Paris Saint-Germain depuis l'âge de 20 ans et qui fait partie des meilleures milieux de terrain du monde. Devant elle se trouve un groupe d'attaquantes avec lequel peu d'autres nations peuvent rivaliser : Kadidiatou Diani et Sandy Baltimore du PSG ; Melvine Malard et Delphine Cascarino de Lyon.

Des décisions clivantes mais assumées

L'équipe a perdu Marie-Antoinette Katoto en phase de groupe, l'une des meilleures numéro 9 actuelle, victime d'une grave blessure au genou. Mais même sans elle, la France possède probablement la meilleure attaque du tournoi. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles beaucoup doutent encore de leur capacité à aller jusqu'au bout. L'une de ces raisons est l'entraîneur, Corinne Diacre. Depuis sa prise de fonction il y a cinq ans, la controverse est omniprésente.

Elle s'est brouillée avec certains des plus grands noms du football français. La gardienne de but de Lyon Sarah Bouhaddi, qui a pris sa retraite internationale pendant que Diacre était en poste, est allée jusqu'à dire : "Gagner un titre avec cet entraîneur me semble impossible". Elle a également fait des choix incroyablement audacieux et souvent déroutants avec son équipe. Après avoir écarté Katoto de la Coupe du monde en 2019, Amandine Henry a été l'omission qui a fait la une des journaux cet été. La milieu de terrain a été snobée une semaine seulement après sa performance de joueuse du match en finale de la Ligue des champions. "Cela ne colle pas", a-t-elle déclaré à L'Equipe.

Une attaque qui doit gagner en efficacité

Jusqu'à présent dans ce tournoi, ce danger potentiel d'implosion interne que beaucoup pensent que Diacre apporte ne s'est pas produit. En fait, ceux qui ont des réserves sur la capacité de cette équipe à réussir se seront sentis un peu stupides après le premier tour des matchs de groupe, avec la France qui a complètement écrasé une équipe d'Italie considérée comme l'outsider, sur le score final de 5-1. "Nous ne sommes pas les favoris", a déclaré Diacre lorsque GOAL lui a demandé pourquoi elle pensait que son équipe n'avait pas fait l'objet d'une discussion sur le titre au début de l'été. "Mais nous sommes ambitieux et nous avons montré de quoi nous étions capables ce soir".

Depuis lors, cependant, une autre vieille préoccupation a refait surface : L'incapacité de la France à marquer les buts que ses performances justifiaient. Les Français n'ont pas été très précis et leur défense a semblé vacillante. Après une victoire 2-1 contre la Belgique et un match nul 1-1 contre l'Islande, les Français ont tiré 33 fois lors de leur quart de finale contre les Pays-Bas. Ils n'ont marqué qu'un seul but. "Si nous pouvons saisir toutes nos chances, ce serait beaucoup mieux", a déclaré Diacre. "Mais ce qui compte, c'est de se créer des occasions. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas marquer.

La victoire finale ou rien

"Nous jouons en première ligne avec de grands joueurs offensifs qui se créent beaucoup d'occasions et maintenant nous devons être plus précis", a ajouté Diacre. Ils devront certainement le faire mercredi lors de leur affrontement en demi-finale avec l'Allemagne. C'est une équipe qui n'a pas encore encaissé de but, une équipe qui possède l'une des meilleures gardiennes du monde et une défense qui réalise un tournoi sensationnel. Les huit fois champions ont également beaucoup de talent offensif et les moyens de perturber cette équipe de France.

L'équipe de Diacre a peut-être surmonté le cap des quarts de finale, mais aucune des joueuses de son équipe - une équipe de gagnantes - n'est venue en Angleterre pour atteindre une demi-finale. À la veille de ce match énorme, on a demandé à Renard ce que cela signifiait pour elle d'être dans le dernier carré. "Cela ne signifiera quelque chose que si nous remportons le trophée", a-t-elle répondu. Voilà la leader de cette équipe, l'une des footballeuses les plus titrées de la planète, mais à qui il manque un trophée international. À la tête d'une incroyable génération de joueuses, c'est l'une de ses meilleures chances - et des meilleures chances de la France - de changer cela.