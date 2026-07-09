La France s'est qualifiée de manière convaincante pour les demi-finales de la Coupe du monde. Au Gillette Stadium de Foxborough, les Bleus ont dominé le Maroc, qui n'a jamais réussi à prendre le contrôle du match. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont fait la différence en l'espace de six minutes après la mi-temps : 2-0. La France affrontera l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, mais la présence de Mbappé reste incertaine : l’attaquant a dû quitter ses partenaires en raison de problèmes de santé non précisés.

Chez les Marocains, Ismael Saibari, blessé, a cédé sa place en pointe à Bilal El Khannouss, tandis que Chemsdine Talbi a pris le couloir gauche. Noussair Mazraoui (défenseur central) et Anass Salah-Eddine (arrière gauche) étaient également titulaires.

Les Bleus ont immédiatement pris le contrôle et auraient ouvert le score dès la 4^e minute : bien servi sur corner, Dayot Upamecano a placé sa tête sans marquage, mais son coup de tête, trop axial, a été repoussé par Yassine Bounou.

Les Marocains ont survécu à ce départ tonitruant, puis se sont regroupés en un bloc compact, guettant avec patience les opportunités de contres, qui se sont néanmoins multipliées. Les occasions les plus dangereuses sont toutefois restées françaises : la tête de Dembélé, suite à un centre millimétré de Doué, a ainsi frôlé le cadre.

Peu après, Mazraoui a taclé tardivement Mbappé, qui s’était échappé, provoquant un penalty immédiat. L’arbitre Facundo Tello n’a pas hésité et a désigné le point de penalty. Mbappé s’est présenté face à Bounou, mais son tir trop faible a été repoussé par le gardien, bien parti sur sa droite.

On pouvait s’étonner que les Bleus n’aient pas encore ouvert le score. Ils se créèrent une nouvelle occasion en or après une perte de balle apparemment fatale d’Ayyoub Bouaddi au milieu de terrain. Doué fila vers Bounou avant de décocher une frappe trop molle, facilement captée par le gardien.

Le Maroc a mieux entamé la seconde période, se montrant plus rapide et plus présent dans le camp français. Les Lions de l’Atlas ont parfois trouvé des espaces pour développer leur jeu, sans toutefois en tirer pleinement profit. La France a rapidement repris le contrôle.

À l’heure de jeu, les Bleus ont enfin ouvert le score. Mbappé a profité de l’espace laissé par Issa Diop, dont les jambes se sont refermées trop tard. L’attaquant a enroulé sa frappe au-dessus du défenseur central pour loger le ballon dans le coin opposé, battant Bounou : 1-0.

Ce huitième but de Mbappé dans cette Coupe du monde, et son vingtième en phase finale – à une seule unité du record de Lionel Messi (21) – a constitué un coup au moral pour les Marocains. Six minutes après l’ouverture du score, Mbappé a lancé Dembélé, dont la frappe au ras de la surface a fini dans le coin opposé : 2-0.

Le Maroc, manquant de profondeur et de justesse technique, n’a jamais pu mettre la France en danger. Il est significatif que Mike Maignan n’ait dû repousser un premier tir cadré, celui d’Azzedine Ounahi, qu’à la 83^e minute. Une formalité pour le gardien français.